Soal Ujian PTS SMP Kelas 9 Semester 2 K13 Revisi, Pelajaran Bahasa Inggris Beserta Kunci Jawaban

Soal Ujian PTS SMP Kelas 9 Semester 2 K13 Revisi, Mata Pelajaran Bahasa Inggris Beserta Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 9 dapat mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal Ujian PTS SMP Kelas 9 Semester 2 K13 Revisi, Mata Pelajaran Bahasa Inggris Beserta Kunci Jawaban

Soal PTS SMP Kelas 9 untuk Semester 2 meliputi materi Cerita Sangkuriang , They are made in Indonesia dan What is it?

Berikut terdapat contoh soal PTS Semester 2 mata pelajaran Bahasa Inggris K13 Revisi berbentuk pilihan ganda.

Tidak hanya contoh Soal PTS saja, tapi siswa SMP Kelas 9 juga bisa mendapatkan Kunci Jawaban.

Berikut Contoh Soal PTS Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban dilansir POS-KUPANG.COM dari banksoal.web.id.

The text below for the questions number 1 to 5!

Gambar 1 - Soal PTS Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 2

Soal

1). Who was the name of Dayang Sumbi’s son?

A) Sangkuriang

B) Tumang

C) King

D) Queen

Jawaban: A

Soal

2). Why did Sangkuriang kill his dog?

A) Because he was lazy to hunt

B) Because the dog disturbed him

C) Because he wanted to kill his father

D) Because there was no deer and he began desperate and worried

Jawaban: D

Baca juga: Soal Ujian PTS SMP Kelas 9 Semester 2 K13 Revisi, Uraian Mata Pelajaran IPS Beserta Kunci Jawaban