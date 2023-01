Harga Mobil Baru Mitsubshi Xpander 2023, Beli Xpander Cross Tanpa Perlu Inden

POS-KUPANG.COM - Mitsubishi Xpander merupakan mobil pilihan konsumen di Indonesia. Xpander mengandalkan mesin berkapasitas 1.500 cc, MIVEC, DOHC, 16 katup, dengan 4 silinder.

Secara spesifikais teknis, mobil low multi purpose vehicle (LMPV) ini mampu menghasilkan tenaga hingga 104 tk pada 6.000 rpm dan torsinya mencapai 141 Nm pada 4.000 rpm.

Mobil Mitsubishi Xpander menyediakan beberapa varian, yaitu GLX, GLS, Exceed, Sport dan Ultimate dengan pilihan transmisi otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan.

Tampilan baru lebih gagah, berupa tambahan over fender, bumper dan sektor kaki-kaki yang dibuat lebih tinggi. Mobil ini ditawarkan dalam tiga varian, yaitu Sport MT, Sport AT dan Leather Seat Premium Package AT.

Untuk harga barunya, varian terendah Mitsibushi Xpander dibanderol mulai Rp 257,4 juta (OTR Jakarta) dan varian tertinggi harganya Rp 312,1 juta (OTR Jakarta).

Mitsubishi Xpander dalam kondisi semua pintu terbuka.

Simak selengkapnya harga mobil baru Mitsubishi Xpander 2023:

Mitsubishi Xpander GLS M/T Rp 257,4 juta

- 1499 CC, 104 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik GLS M/T Best Offer

- DP Rp 64,35 juta

- Cicilan : Rp 5,87 juta (36 bulan)

Mitsubishi Xpander GLS CVT Rp 266,6 juta

- 1499 CC, 104 HP, CVT, bensin

- Promo Terbaik GLS CVT Best Offer

- DP Rp 66,65 juta

- Cicilan : Rp 6,08 juta (36 bulan)

Mitsubishi Xpander Exceed M/T Rp 270,7 juta

- 1499 CC, 104 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik Exceed M/T Best Offer

- DP Rp 67,68 juta

- Cicilan : Rp 6,18 juta (36 bulan)

Mitsubishi Xpander Exceed CVT Rp 279,9 juta

- 1499 CC, 104 HP, CVT, bensin

- Promo Terbaik Exceed CVT Best Offer

- DP Rp 69,98 juta

- Cicilan : Rp 6,39 juta (36 bulan)

Dashboard Mitsubishi Xpander.

Mitsubishi Xpander Sport M/T Rp 294,05 juta

- 1499 CC, 104 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik Sport M/T Best Offer

- DP Rp 73,51 juta

- Cicilan : Rp 6,71 juta (36 bulan)

Mitsubishi Xpander Sport CVT Rp 308,7 juta

- 1499 CC, 104 HP, CVT, bensin

- Promo Terbaik Sport CVT Best Offer

- DP Rp 77,18 juta

- Cicilan : Rp 7,04 juta (36 bulan)

Mitsubishi Xpander Ultimate CVT Rp 312,1 juta

- 1499 CC, 104 HP, CVT, bensin

- Promo Terbaik Ultimate CVT Best Offer

- DP Rp 78,02 juta

- Cicilan : Rp 7,12 juta (36 bulan)

