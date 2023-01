Harga Mobil Baru Daihatsu Ayla 2023, Promo Terbaik Uang Muka Hanya Rp 22,2 Juta

POS-KUPANG.COM - Dapatkan promo terbaik Daihatsu Ayla di awal tahun 2023. Perlu diketahui konsumen bahwa, harga mobil baru Daihatsu Ayla berkisar Rp 112,8 - Rp 172,55 juta.

Jika membeli secara kredit maka wajib menyetor uang muka atau DP sebesar Rp 22,2 juta. Besaran cicilan Rp 2,57 juta selama 36 bulan.

Tersedia juga harga mobil baru Daihatsu Ayla untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ( NTT ).

Simak selengkapnya harga mobil baru Daihatsu Ayla berbagai varian, dilansir dari zigwheels.co.id:

Daihatsu Ayla 1.0L D MT Rp 112,8 juta

- 998 CC, 64 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.0L D MT Best Offer

- DP Rp 28,2 Juta

- Cicilan : Rp 2,57 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.0L D Plus MT Rp 125,4 juta

- 998 CC, 64 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.0L D Plus MT Best Offer

- DP Rp 31,35 juta

- Cicilan : Rp 2,86 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.0L X MT Rp 136,5 juta

- 998 CC, 64 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.0L X MT Best Offer

- DP Rp 34,12 juta

- Cicilan : Rp 3,11 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.0L X MT DLX Rp 143,85 juta

- 998 CC, 64 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.0L X MT DLX Best Offer

- DP Rp 35,96 juta

- Cicilan : Rp 3,28 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.0L X AT Rp 145,75 juta

- 998 CC, 64 HP, otomatis, bensin

- Promo Terbaik 1.0L X AT Best Offer

- DP Rp 36,44 juta

Cicilan : Rp 3,33 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.2L X MT Rp 148,4 juta

- 1197 CC, 87 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.2L X MT Best Offer

- DP Rp 37,1 juta

- Cicilan : Rp 3,39 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.0L X AT DLX Rp 153,2 juta

- 998 CC, 64 HP, otomatis, bensin

- Promo Terbaik 1.0L X AT DLX Best Offer

- DP Rp 38,3 juta

- Cicilan : Rp 3,5 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.2L R MT Rp 155,55 juta

- 1197 CC, 87 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.2L R MT Best Offer

- DP Rp 38,89 juta

- Cicilan : Rp 3,55 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.2L X AT Rp 158,7 juta

- 1197 CC, 87 HP, otomatis, bensin

- Promo Terbaik 1.2L X AT Best Offer

- DP Rp 39,68 juta

- Cicilan : Rp 3,62 juta (36 bulan)

Daihatsu Ayla 1.2L R MT DLX Rp 159,55 juta

- 1197 CC, 87 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik 1.2L R MT DLX Best Offer

- DP Rp 39,89 juta

- Cicilan : Rp 3,64 juta (36 bulan)