UPDATE Harga Mobil Baru Daihatsu Terios 2023, Varian Termahal Dibanderol Rp 287,4 Juta

POS-KUPANG.COM - Mobil Daihatsu Terios generasi kedua dengan dua jenis trasmisi, yakni manual dan otomatis. Adapun bahan bakarnya bensin, kapasitas 1496 cc.

Sedangkan fiturnya, Rem ABS, Child Safety Locks, sabuk pengaman belakang, pengingat sabuk pengaman serta door warning.

Hal tersebut sebagai pembeda dengan Daihatsu Terios generasi pertama yang mengalami pembaruan.

Bagaimana harganya? harga mobil baru Daihatsu Terios 2023 berkisar Rp 232,3 juta sampai Rp 287,4 juta

Harga Daihatsu Terios varian termurah dibanderol Rp 232,3 juta. Jika membeli secara kredit maka down payment (DP) atau uang muka sebesar Rp 58,08 juta.

Sedangkan harga Daihatsu Terios varian termahal dibanderol Rp 287,4 juta. Untuk uang muka Rp 71,85 juta dengan cicilan Rp 6,56 juta selama 36 bulan.

Simak selengkapnya harga mobil baru Daihatsu Terios 2023, melansir zigwheels.co.id:

Daihatsu Terios X M/T Rp 232,3 juta

- 1496 CC, 103 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik X M/T Best Offer

- DP Rp 58,08 juta

- Cicilan : Rp 5,3 juta (36 bulan)

Daihatsu Terios X M/T Deluxe Rp 242,4 juta

- 1496 CC, 103 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik X M/T Deluxe Best Offer

- DP Rp 60,6 juta

- Cicilan : Rp 5,53 juta (36 bulan)

Daihatsu Terios X A/T Deluxe Rp 252,8 juta

- 1496 CC, 103 HP, otomatis, bensin

- Promo Terbaik X A/T Deluxe Best Offer

- DP Rp 63,2 juta

- Cicilan : Rp 5,77 juta (36 bulan)

Daihatsu Terios R M/T Rp 264,8 juta

- 1496 CC, 103 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik R M/T Best Offer

- DP Rp 66,2 juta

- Cicilan : Rp 6,04 juta (36 bulan)

Daihatsu Terios R M/T Deluxe Rp 274,9 juta

- 1496 CC, 103 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik R M/T Deluxe Best Offer

- DP Rp 68,72 juta

- Cicilan : Rp 6,27 juta (36 bulan)

Daihatsu Terios R A/T Rp 275,3 juta

- 1496 CC, 103 HP, otomatis, bensin

- Promo Terbaik R A/T Best Offer

- DP Rp 68,82 juta

- Cicilan : Rp 6,28 juta (36 bulan)

Daihatsu Terios R MT Custom Rp 276,9 juta

- 1496 CC, 103 HP, manual, bensin

- Promo Terbaik R MT Custom Best Offer

- DP Rp 69,22 juta

- Cicilan : Rp 6,32 juta (36 bulan)