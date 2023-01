Imlek 2023, Fotografer Grace Lau Rayakan Tahun Baru China dengan Potret Diri yang Tak Biasa

POS-KUPANG.COM - Dalam kalender China, 2023 merupakan Tahun Kelinci, dan fotografer Grace Lau lahir di bawah tanda zodiak ini. Temanya mencerminkan atribut tahun ini, dengan kreativitas dan kepekaan, dan penuh kejutan.

"Orang luar dalam masyarakat ditolak karena mereka mewakili ancaman terhadap nilai dan stabilitas masyarakat itu," tulis Ken Kesey dalam bukunya One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ini memang benar untuk karya Lau.

Dia mengatakan bahwa "menjadi orang Tionghoa, seorang fotografer feminis, dan berusia lebih dari 70 tahun menempatkan saya di luar arus utama."

Niatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan stereotip dan prasangka, untuk mendorong pertanyaan dan debat, dan untuk menanggapi masalah sosial sebagai seniman.

Karya Lau telah dipamerkan secara luas, termasuk di National Portrait Gallery dan Tate Britain di London, Photofusion London, Turner Contemporary Margate, dan Aberystwyth Arts Centre, Wales.

Karya terbarunya membahas masalah ras dan sejarah kekaisaran, menggunakan contoh foto arsip orang Barat yang diambil di Tiongkok selama abad ke-19.

Pada tahun 2004, Lau ditugaskan oleh Penerbitan Bersama di Hong Kong untuk menulis buku bergambar berjudul Memotret Orang China: Foto Barat Awal dan Kartu Pos China.

Buku ini menceritakan kisah fotografi Barat di Tiongkok, dengan peristiwa seperti Perang Candu dan Pemberontakan Boxer – gambar yang difoto memberikan beberapa gambar pertama tentang Tiongkok oleh fotografer Inggris.

Baca juga: Imlek 2023, Desain Kekinian Twibbon Tahun Baru Imlek 2023, Meriahkan Hari Raya Imlek 2754

Lau memutuskan untuk membalikkan kiasan - sebagai fotografer warisan China, dia akan membuat gambar Inggris sebagai 'eksotis'.

Pada tahun 2005, dengan hibah Dewan Seni, Lau membuat proyek potret menggunakan studio potret Oriental Victoria yang didirikan di pinggir laut Hasting, dan orang yang lewat diundang untuk masuk dan difoto.

"Dengan membalikkan peran, saya telah menjadi fotografer China yang mendokumentasikan subjek Barat modern yang eksotis di Hastings sebagai tipe abad ke-21.

Mereka melihat seorang fotografer wanita China di studio yang sangat eksotis dengan tanda bertuliskan Potret Gratis Diambil dan mereka masuk. Itulah yang saya ingin – tipe modern abad ke-21 dengan kantong plastik, kacamata hitam, dan ponsel.”

Tapi itu sedikit lebih subversif dari itu, kata Lau. Fotografer melihatnya sebagai komentar tentang bagaimana orang Eropa biasa memandang 'orang lain' Oriental.