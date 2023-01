Imlek 2023, Kirim Ucapan Tahun Baru China dalam Bahasa Indonesia, Mandarin dan Bahasa Inggris

POS-KUPANG.COM - Apakah kamu mendengar itu? Ini adalah suara Tahun Baru Imlek yang mengetuk pintu, yang berarti sudah waktunya untuk memberikan ucapan selamat dan kalimat sopan Anda sebelum kepala Anda terbentur dengan makanan, baijiu, dan kembang api.

Apakah Anda bergabung dengan keluarga teman atau pasangan Tionghoa Anda untuk festival meriah ini, atau hanya ingin bertukar sapa dengan orang yang Anda temui, lengkapi diri Anda dengan beberapa ungkapan sapaan yang paling umum digunakan di luar 新年好 (xīn nián hǎo, “Happy New Tahun”), dan bersiaplah untuk kekaguman dan, jika Anda benar-benar beruntung, hongbao yang mungkin Anda terima sebagai imbalan atas usaha keras Anda.

Ungkapan Tahun Baru cenderung cukup spesifik tergantung pada usia dan pekerjaan penerima. Anda dapat memulai setiap sapaan dengan 祝你 (zhù nǐ) atau 祝您 (zhù nín).

Keduanya berarti "semoga Anda (may you)", tetapi nín lebih hormat dan biasanya digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua atau kenalan baru.

Salam umum

兔年大吉 (tù nián dà jí) Semoga beruntung di Tahun Kelinci = Good luck for the Year of the Rabbit

万事如意 (wàn shì rú yì) Semoga semuanya berjalan baik denganmu = May all go well with you

心想事成 (xīn xiǎng shì chéng) Semoga semua keinginanmu terkabul+May all your wishes come true

一帆风顺 (yī fān fēng shun) Semoga sukses selalu: Wish you every success

岁岁平安 (suì suì píng ān) Semoga kedamaian dan keamanan abadi untuk tahun-tahun mendatang = Wish you everlasting peace and safety for the years to come

阖家幸福 (hé jiā xìng fú) Semoga keluarga Anda bahagia = Semoga Anda menjadi keluarga yang bahagia

Untuk orang lebih tua

健康长寿 (jiàn kāng cháng shòu) / 福寿安康 (fú shòu ān kāng) Semoga sehat dan panjang umur= May you have good health and longevity