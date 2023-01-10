Doa Setelah Sholat

Begini Bacaan Doa Setelah Sholat Ashar, Dzikir dan Bahaya Tinggalkan Shalat Ashar

Begini Bacaan Doa Setelah Sholat Ashar, Dzikir dan Bahaya Tinggalkan Shalat Ashar, selain dosa juga dapat menghapus amal baik.

Editor: Adiana Ahmad
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Doa Setelah Sholat Ashar/ Ilustrasi berdoa - Begini Bacaan Doa Setelah Sholat Ashar, Dzikir dan Bahaya Tinggalkan Shalat Ashar 

POS-KUPANG.COM - Sebentar lagi waktunya Sholat Ashar. Setelah Sholat Ashar, jangan lupa membaca doa setelah sholat ashar dan Dzikir. Selain mendapat pahala, ada banyak manfaat membaca doa setelah sholat ashar dan Sholat fardhu lainnya.

Sholat Ashar merupakan satu dari 5 Sholat Fardhu yang wajib untuk didirikan setiap hari.

Ada bahaya menanti jika meninggalkan Sholat Ashar.  Mau tahu apa itu?

Berikut Bahaya Tinggalkan Shalat Ashar.

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Membaca doa setelah sholat dan Dzikir setelah Sholat Fardhu merupakan anjuran Rasulullah SAW.

Ada banyak bacaan doa setelah sholat ashar atau Sholat Fardhu dan Dzikir yang bisa kamu amalkan. Ada Ayat Kursi, Surat Alfatihah hingga Sholawat Nabi. 

Berikut ini doa setelah sholat Ashar dan Dzikir Setelah Ashar yang bisa diamalkan. 

Doa ini dibaca setelah Dzikir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHHI LIJALAALI WAJHIKA WA'AZHIIMI SULTHAANIKA."

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

"ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".

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اَللَّهُمَّ رَبَّنَا تَـقَـبَّلْ مِنَّا صَلاَتَنَا وَصِيَا مَنَا وَرُكُوْ عَنَا وَسُجُوْدَنَا وَقُعُوْدَنَا وَتَضَرُّ عَنَا وَتَخَشُّوْ عَنَا وَتَعَبُّدَنَا وَتَمِّمْ تَقْصِيْرَ نَا يَا اَلله يَا رَبَّ الْعَا لَمِيْنَ

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Tags
doa setelah sholat ashar
Dzikir
Bahaya Tinggalkan Shalat Ashar
bacaan doa
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