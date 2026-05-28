Jambore PART Klasis Kota Kupang Tahun 2026 digelar di GMIT Pohonitas Manulai II 

JAMBORE PART 2026 - Kegiatan Jambore Pelayanan Anak, Remaja dan Taruna (PART) Klasis Kota Kupang digelar di GMIT Pohonitas Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sejak 27 - 29 Mei 2026.

Jambore PART Klasis Kota Kupang tahun 2026 ini mengambil tema, "You Can Do It" dan Sub Tema "Everything I Do, I Do It For God".

Kolose 3:23 "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia".

Ketua Tim Pelayanan Jambore PART Klasis Kota Kupang tahun 2026, Rexsmith Peck Garreth Djara Wadu,S.H mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan Program UPP PART K3 tahun 2026, SK KMK No 001/SK/MK-GMIT/A/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang pembentukan tim pelayanan Jambore PART K3 Tahun 2026.

"Rangkaian kegiatan Jambore PART ini secara garis besar adalah turunan dari rencana kegiatan Jambore Sinode karena output dari kegiatan ini akan menghasilkan anak-anak terbaik untuk mewakili Klasis Kota Kupang dalam Jambore Sinode yang rencananya berlangsung pada Bulan Juli mendatang di Kabupaten TTU. Jadi ini semacam bentuk seleksi," jelasnya.

Dijelaskan, setelah ditetapkan GMIT Pohonitas Manulai II sebagai tuan rumah, maka dibentuklah panitia tim pelayanan. Pada Maret 2026, panitia diperhadapkan kepada jemaat kemudian mulai bekerja.

"Kami awali dengan pertemuan dan proses penggalangan dana. Kami bekerja dengan 9 seksi dan tentu kami selalu berkoordinasi dengan Ketua Majelis Klasis /KMK dan semua pendeta pendamping. Kami bersyukur karena semua berjalan dengan baik," katanya.

Rexsmith yang juga adalah salah satu penatua di Jemaat GMIT Pohonitas Manulai II ini mengatakan, awalnya ada 48 gereja se-Klasis Kota Kupang yang akan berpartisipasi dalam jambore ini, namun yang mengkonfirmasi kehadiran hanya 38 gereja dengan total peserta 234 orang termasuk pendamping.

"Dari setiap gereja diutus 5 orang dengan satu pendaping. Semua peserta ini ditampung atau menginap di rumah-rumah jemaat," katanya.

Terkait tujuan dari jambore ini, ia mengatakan, ada beberapa tujuan dari kegiatan ini, yakni, pertama, sebagai wadah pembinaan iman bagi anak-anak PART di wilayah Klasis Kota Kupang; kedua, mempererat kebersamaan antar peserta dari berbagai jemaat; ketiga, melatih disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan kepemimpinan peserta; ketiga, mengembangkan potensi, kreativitas serta karakter anak dalam terang Firman Tuhan dan tujuan terakhir adalah menumbuhkan semangat pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama sejak usia dini.

JAMBORE PART - Suasana acara pembukaan Jambore PART Klasis Kota Kupang tahun 2026 di GMIT Pohonitas Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang.

Sedangkan terkait kegiatan selama tiga hari, ia mengatakan, rangkaian kegiatan meliputi ibadah pembukaan dan penutupan, kegiatan pembinaan iman dan karakter, pentas seni dan budaya.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan tersebut bersifat kompetisi (pengembangan diri) dan akan dibagi dalam tiga paket utama yakni, pertama; Meeting class mencakup workshop kesehatan dan workshop lingkungan hidup; kedua, Action class, terdiri dari 16 kelas dan setiap anak akan mengikuti kelas sesuai dengan minat masing-masing; ketiga, Nature Exploration; Kegiatan ini, peserta akan dibagi menjadi 10 anak per tim. Masing-masing tim dipilih secara acak dari gereja yang berbeda.