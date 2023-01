Harga Cabai Rawit dan Keriting Terus Naik di Pasar Kasih Kota Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Memasuki awal tahun 2023, harga cabai rawit dan keriting terus naik di kasih Kota Kupang.

Awat tahun 2023, harga cabai rawit merah dibanderol Rp 80 ribu per kilogram, cabai rawit hijau Rp 70 ribu per kilogram, cabai keriting Rp 60 ribu dan cabai merah besar Rp 40 ribu per kilogram. Sementara cabai rawit merah yang sudah dibersihkan dibanderol Rp 100 ribu per kilogramnya.

"Sudah satu Minggu harga cabai rawit merah dan cabai keriting naik," ungkap Joy, salah satu pedagang di pasar Kasih Kota Kupang.

Lanjutnya, persediaan cabai berkurang. Ia pun belum bisa memastikan kapan harga akan normal kembali dengan kondisi cuaca kurang mendukung.

Salah satu pedagang lainnya,Yanto kepada POS-KUPANG.COM membenarkan harga cabai rawit dan keriting mengalami kenaikan karena persediaan semakin terbatas.

"Stok sudah berkurang, permintaan banyak. Meskipun harga cabai mahal, tetapi masih banyak yang membelinya "barang mahal tapi pembeli banyak,"lanjutnya.

Natanael (67), membeli cabai rawit 1 kilogram dengan harga Rp 80 ribu yang menurutnya berbeda dengan minggu lalu yang masih Rp 60 ribu per kilogramnya.

"Mahal sekali biasanya satu kilo 60 ribu per kilo kalau Minggu lalu," kata Natanael, seorang pensiunan ini.

Ia berharap pemerintah ikut campur tangan agar melakukan operasi pasar untuk mengimbangi pasar.

"Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kasian masyarakat dengan kondisi cari uang semakin sulit, pendapatan tidak seberapa. Apalagi saya yang pensiunan,"ujarnya pada Jumat, 6 Januari 2023.(*)

