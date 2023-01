Jadwal Semifinal Piala AFF Timnas Indonesia vs Vietnam, Link Live Streaming RCTI Pukul 16.30 WIB

SEMIFINAL - Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Vietnam, Jadwal Semifinal Piala AFF Jumat 6 Januari 2023 pukul 16.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Jadwal Semifinal Piala AFF mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Pertandingan Timnas Indonesia Vs Vietnam tersebut bisa disaksikan melalui siaran Link Live Streaming RCTI.

Sementara itu, kick off Timnas Indonesia Vs Vietnam akan dimulai pada pukul 16.30 WIB atau Pukul 17.30 WITA.

Pertandingan Semifinal Piala AFF antara Indonesia Vs Vietnam akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Simak head to head Indonesia vs Vietnam jelang bersua di ajang semifinal, Jumat (6/1/2022), kick off pukul 16.30 WIB.

Untuk link live streaming pertandingan bisa diakses pada akhir artikel ini. Akan disiarkan melalui stasiun TV RCTI.

Timnas Indonesia memastikan diri lolos usai menjadi runner up grup A Piala AFF 2022.

Skuad Garuda mengantongi 3 kemenangan dan satu hasil imbang.

Hanya kalah produktivitas gol dari Timnas Thailand, di grup A Piala AFF 2022.

Sehingga Timnas Indonesia akan bersua Timnas Vietnam sebagai pemuncak Piala AFF 2022 grup B.

Tentu duel kedua tim sarat gengsi, mengingat rivalitas kedua tim yang begitu mencolok.

Laga ini akan menjadi sangat dinantikan pencinta sepakbola tanah air.

Sebab Indonesia berhasrat untuk bisa menumbangkan Vietnam di leg pertama ini.

Apalagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 ini menargetkan untuk meraih juara.