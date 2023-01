Hasil Semifinal Piala AFF Timnas Indonesia Vs Vietnam, Nguyen Tien Linh Cetak Gol Cepat

SIARAN LANGSUNG - Hasil Semifinal Piala AFF antara Timnas Indonesia Vs Vietnam di Babak 1, Timnas Indonesia tertinggal sementara atas Vietnam melalui gol yang diciptakan Nguyen Tien Linh menit ke-4.

Skor pun untuk sementara 1-0 untuk Vietnam

Saat ini sedang berlangsung Semifinal Piala AFF Indonesia Vs Vietnam untuk leg kedua. Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam bisa disaksikan melalui siarang langsung RCTI Plus atau Link Live Streaming RCTI Plus.

Link Live Streaming RCTI Semifinal Piala AFF Leg Kedua Timnas Indonesia Vs Vietnam:

Laga leg kedua Semifinal Piala AFF ini sangat penting untuk menentukan siapa yang akan melenggang ke babak Final Piala AFF 2022.

Jadi siapakah yang akan ke Final Piala AFF, apakah Timnas Indonesia atau Vietnam?

Jadwal Semifinal Piala AFF leg kedua mempertemukan kembali Timnas Indonesia Vs Vietnam.

Jadwal Siaran Langsung RCTI Timnas Indonesia Vs Vietnam di Semifinal Leg Kedua Piala AFF 2022, Malam Ini akan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, pada pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun telah menimang gaya permainan Vietnam.

"Vietnam memang tim yang baik dalam organisasi permainan," kata Shin Tae-yong.

"Pastinya besok (hari ini) akan menjadi laga yang menarik dan kami akan kerja keras, fokus, dan disiplin," ujar pelatih asal Korea Selatan itu.

Sementara itu, Dendy Sulistyawan juga bertekad untuk menang meski diakuinya akan sulit.

"Alhamdulilah kami datang dengan kondisi terbaik, dan pertandingan besok kami sangat termotivasi dan akan bekerja keras untuk menang," kata Dendy.