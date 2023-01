LIVE RCTI Semifinal Piala AFF Timnas Indonesia Vs Vietnam

SEMIFINAL - Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Vietnam, Jadwal Semifinal Piala AFF Jumat 6 Januari 2023 pukul 18.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Sesaat lagi sedang berlangsung pertandingan Semifinal Piala AFF antara Timnas Indonesia Vs Vietnam Jumat 6 Januari 2023 pukul 18.30 WIB atau pukul 19.30 WITA.

Laga Timnas Indonsia Vs Vietnam bisa disaksikan melalui siaran langsung Link Live Streaming RCTI plus tepatnya di channel Inews TV.

Apa hasil Semifinal Piala AFF antara Timnas Indonesia Vs Vietnam?

Sementara itu setelah laga Timnas Indonesia Vs Vietnam, akan dilangsungkan pertandingan Semifinal Piala AFF kedua antara Malaysia Vs Singapura

Hasil Semifinal Piala AFF Timnas Indonesia Vs Vietnam bisa diikuti terus di Link Live Streaming RCTI.

Pertemuan Timnas Indonesia Vs Vietnam ini adalah ngkan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam pada hari ini, Jumat 6 Januari 2023, kick off pukul 18.30 WIB.

Baca juga: Sedang Berlangsung Link Live Streaming Indonesia Vs Vietnam, Siaran Langsung Semifinal Piala AFF

Selain disiarkan langsung, laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga bisa disaksikan dengan mengakses tautan link Live Streaming Piala AFF Indonesia vs Vietnam di laman RCTI plus.

Pertandingan diprediksi bakal berjalan sengit mengingat rivalitas Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam selama ini.

Terbaru, kedua pelatih yang sama-sama dari Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, bahkan saling menjanjikan permainan terbaiknya di laga semifinal Piala AFF 2022 hari ini.

Aroma persaingan tidak hanya antartim Indonesia vs Vietnam tetapi juga siapa yang terbaik dari dua pelatih senegara tersebut.

Head To Head Indonesia vs Vietnam

Berdasarkan catatan head-to-head, Timnas Indonesia dan Vietnam hampir sama kuat.

Timnas Indonesia punya delapan kemenangan dibandingkan Golden Star Warriors, julukan Vietnam, yang tujuh kali menang dalam 25 kali pertemuan.

Catatan, sejak Vietnam dipimpin Park Hang-seo, Indonesia belum pernah meraih kemenangan atas rivalnya itu.