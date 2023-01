Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam Bahasa China, Inggris dan Indonesia

Contoh kartu ucapan Tahun Baru Imlek 2023. May you be happy and prosperous - Semoga Anda bahagia sejahtera.

POS-KUPANG.COM - Berbeda dengan Tahun Baru 1 Januari tradisional, tanggal Tahun Baru Imlek bervariasi dari tahun ke tahun karena didasarkan pada kalender lunar (bulan).

Namun, Tahun Baru Imlek secara konsisten jatuh pada Bulan Baru kedua setelah titik balik matahari musim dingin. Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru China lebih dikenal sebagai Festival Musim Semi di China.

Selain nama, perayaan biasanya dimulai pada malam Tahun Baru dan diakhiri pada hari ke-15 dengan Festival Lampion, di mana lampion yang dihias dipajang di kuil. Tahun China 4717 dimulai pada 22 Januari 2023, dan itu adalah Tahun Kelinci.

Orang-orang saling mengucapkan pesan, ucapan, dan kutipan unik pada Tahun Baru Imlek. Mereka juga menyapa kolega, guru, dan atasan mereka. Pesan disampaikan untuk keberuntungan, kekayaan, kesehatan, dan kemakmuran.

Rekor dunia untuk sebagian besar pesan teks yang dikirim dalam sehari dipecahkan setiap tahun selama Tahun Baru Imlek.

Cara Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 Kepada Seseorang

Cara yang paling sering untuk mengucapkan selamat Tahun Baru kepada seseorang dalam bahasa Tionghoa adalah “Gong Xi Fa Cai (Mandarin) atau Gong Hey Fat Choy (Kanton)” yang diterjemahkan menjadi Happiness and prosperity Kebahagiaan dan kemakmuran).

Tahun Baru Imlek tidak dimulai sampai Anda mendengar, "Saya berharap Anda sejahtera dan kaya."

Uang sangat penting untuk menghidupi keluarga dan itu adalah kebutuhan kita yang sangat diperlukan.

Keinginan ini mengungkapkan keinginan orang yang dituju untuk memiliki banyak uang.

Baca juga: Imlek 2023, Twibbon Selamat Tahun Baru China Dominasi Warna Merah. Desain Terbaru

Di Tiongkok dan seluruh diaspora, ini masih menjadi salah satu harapan Tahun Baru Imlek yang paling umum.

Kita juga bisa mengucapkan semoga sukses untuk keluarga dan teman-teman kita di tahun yang akan datang dengan menggunakan “Xin Nian Kuai le, wan shi ru yi” yang diterjemahkan “Happy New Year and I hope all goes well with you” atau “Selamat Tahun Baru dan saya harap semuanya berjalan baik dengan Anda”.

Mengapa mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada seseorang?