Beginilah Suasana Pelayanan BBM di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Suasana pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Tambolaka,Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan normal.

Tidak nampak antrean panjang sebagaimana terjadi sebelumnya. Suasana antreanpun berjalan aman dan lancar. Tidak ada juga pembatasan pengisian bahan bakar minyak kepada masyarakat.

Seperti disaksikan POS-KUPANG.COM, Senin 2 Januari 2023 pagi, pelayanan pengisian BBM di SPBU Radamata dan SPBU Tawo Rara, Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya berjalan normal.

Nampak terjadi antrean kendaraan baik sepeda motor maupun kendaraan pickup yang hendak mengisi BBM khusus fertalite cukup banyak pula. Namun kondisi itu berbeda dibandingkan sebelumnya yang biasanya mengantre memanjang hampir 1 km.

Suasana antrean hanya berlangsung hingga siang hari mengingat BBM khusus fertalite habis. Suasana sore hari ini, SPBU nampak sepih. Hanya 2-3 kendaraan truk datang mengisi BBM jenis solar dan pengisian BBM Pertamax oleh beberapa pengendara sepeda motor.

Menurut para petugas SPBU, setiap hari mendapat pengiriman BBM khusus fertalite 8000 liter hingga 16000 liter dari Depot Pertamina Waingapu, Sumba Timur. Namun mengingat permintaan masyarakat cukup tinggi sehingga stok tersebut hanya mampu melayani masyarakat 2-3 hari saja.

Sementara itu para penjual BBM eceran terus bertambah setiap hari di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Harga BBM eceran bervariasi antara Rp 10.000 per setengah botol hingga Rp 20.000 per botol. Para pedagang BBM eceran mengaku mendapatkan BBM dari sopir pickup yang biasanya menjual Rp 240.000 per jerigen (isi 20 liter). (pet)

