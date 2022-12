Promo Alfamart Hari Ini 31 Desember Produk Garnier Loreal Maybelline, Kebutuhan Bayi Diskon 30Persen 

POS-KUPANG.COM - Promo Alfamart hanya hari ini di akhir terakhir tahun 2022 ini ada banyak produk yang dijual dengan Harga murah. Mumpung masih bisa belanja, yuk simak Promo Alfamart ini

Ada Promo Alfamart untuk produk kecantikan yakni Garnier, Loreal dan Maybeline yang diskon promonya sangat besar diskonnhya sampai dengan 35persen ditambah dengan cashback 15 ribu

Selain itu juga ada Promo Alfamart lainnya yang bisa dinikmati di hari ini, untuk selengkapnya simak Promo Alfamart dibawah ini:

1. Promo Alfamart Sampo

Ngerawat rambut, jangan setengah-setengah lho Sahabat.

Dengan kandungan rice oil essence dari Jepang bikin rambut kamu hingga 2x lebih kuat 2x lebih tebal.⁣

Kemasan lebih besar, Harga Lebih Hemat!!⁣

Yuk, dapatkan produk Pantene All Variant Size 160ml favoritmu di #Alfamart terdekat atau lewat #Alfagift sebelum kehabisan ⁣

Periode 24 - 31 Desember 2022⁣

2/ Promo Alfamart Produk Kecantikan

It's Time to YEAR END SALEbration⁣

Sambut akhir tahun, jangan lupa penampilan mesti tetap kece dong Sahabat.⁣

Yuk, mulai stok lagi rangkaian produk Skincare, Make up dan Hair Care dari GARNIER, L’OREAL PARIS, DAN MAYBELINE berikut ini di #Alfamart terdekat⁣

Gak usah takut mahal karena banyak produk dengan DISKON hingga 35 persen + CASHBACK sebesar Rp 15.000 setiap pembelanjaan senilai Rp 50.000.⁣

Makanya tunggu apalagi? Cuss belanja sekarang!!⁣

Mau belanja jadi lebih mudah dan untung? Bisa juga lho lewat #Alfagift Biar belanja jadi makin mudah, download juga aplikasi #Alfagift di Playstore atau Appstore sekarang!!⁣

3 Promo Alfamart kebutuhan bayi

All Your Baby Needs is HERE ⁣

Soal kebutuhan Si Kecil emang gak boleh sembarangan nih Sahabat.⁣

Pastikan dapatkan beragam produk pilihan untuk semua perlengkapannya lewat aplikasi #Alfagift aja.⁣

Spesial menuju akhir tahun, masih ada DISKON hingga 30 persen + BONUS 10rb A - Poin

Jangan sampai terlewat ya, ada promo GRATIS ONGKIR juga lho.⁣

S&K Berlaku!⁣

3. Promo Alfamart Ice Cream

Sambut akhir tahun belum lengkap kalau belum sedia beragam Ice Cream pilihan berikut ini

Pokoknya semua favorit banget deh Sahabat.⁣

Mumpung masih ada promo harga hemat dan SERBA GRATISnya, buruan deh dapatkan produknya langsung e #Alfamart terdekat

*Info Harga Daerah lainnya? Kunjungi : https://alfamart.co.id/instore⁣⁣⁣

**Harga Tidak Berlaku di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)⁣⁣⁣

Yang mau belanja tanpa harus ke toko bisa banget lho gunakan aplikasi #Alfagift. Nikmati layanan siap antar dihari yang sama untuk pemesanan maksimal pkl 19.00 WIB⁣⁣⁣

Yuk, Download aja aplikasi #Alfagift sekarang!⁣⁣⁣