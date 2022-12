Selama Tahun 2022 War On Drugs, BNNK Rote Ndao Tetapkan 3 Desa Bersinar Menuju Bermartabat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Dalam rangka memerangi Narkoba dalam tindakan preventif, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2022 ini menetapkan 3 Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BNN Kabupaten Rote Ndao, Hendrik J. Rohi, S.H.,M.H saat menggelar press realese akhir tahun capaian kinerja di lobi Kantor BNN Kabupaten Rote Ndao, Kamis, 29 Desember 2022.

"Pada bidang pencegahan, BNN Kabupaten Rote Ndao melaksanakan program prioritas nasional melalui penetapan Desa Bersinar sebagaimana yang tertuang pada surat Keputusan Bupati Nomor 200/KEP/HK/2022 tentang penetapan Desa Bersinar di Kabupaten Rote Ndao tahun 2022 dengan target 3 Desa Bersinar yaitu Desa Baadale, Desa Maubesi dan Desa Nemberala," jelas Hendrik.

Ia juga menerangkan secara umum bahwa pada tahun kedua di bawah kepemimpinan Kepala BNN RI, Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, BNN terus meningkatkan upaya War On Drugs di berbagai bidang.

Hal ini sesuai dengan tagline yang digaungkan yaitu War On Drugs, Speed Up Never Let Up. Dengan begitu, BNN RI secara intensif melakukan percepatan atau akselerasi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tanpa kenal lelah, pantang menyerah.

Kemudian dalam upaya War On Drugs, masih kata Hendrik, BNN RI konsisten mengusung empat strategi antara lain, soft power approach, hard power approach, smart power approach dan cooperation.

Diterangkannya terkait Soft Power Approach, strategi ini meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Melalui strategi tersebut, BNN RI telah melakukan banyak pencapaian dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, BNN RI fokus pada program pengembangan soft skill di lingkungan SMP dan SMA sederajat di 34 provinsi.

Orang nomor satu di BNNK Rote Ndao juga menjelaskan melalui program BNN RI tersebut, BNNK Rote Ndao telah membentuk remaja teman sebaya anti narkotika di Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah 10 orang yang berasal dari 5 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Lobalain, SMP Negeri 2 Rote Tengah, SMA Negeri 1 Lobalain, SMKN 1 Lobalain, SMA Kristen Siloam Ba'a Metina dan 2 komunitas yaitu Duta Pariwisata dan Anggota Kwarcap.

Tujuan dibentuknya remaja teman sebaya anti narkotika di Kabupaten Rote Ndao, untuk meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan diperoleh hasil indeks ketahanan diri remaja Kabupaten Rote Ndao sebesar 49,47 (98.94 persen) dari target 50.

Selain anak dan remaja, terang Hendrik, BNN Kabupaten Rote Ndao juga melakukan upaya meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada 10 keluarga di 3 Desa Bersinar dan diperoleh hasil indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkotika Kabupaten Rote Ndao sebesar 78.48 (104.64 % ) dari target 75.

Melalui bidang pencegahan tersebut, BNNK Rote Ndao mengampanyekan War On Drugs dan Mars BNN melalui media konvensional pada instansi pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat serta melalui media online dan penyiaran.

"Kami juga berpastisipasi dalam perlombaan sings against drugs di Bandung dan Bali dan melaksanakan turnamen smash on drugs di Kabupaten Rote Ndao serta lomba tik tok challenge bertema pemuda pahlawan indonesia bersinar yang melibatkan masyarakat Kabupaten Rote Ndao," tandas Hendrik.