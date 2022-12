Gerai Maritim Rumah Kita Tekan Lonjakan Harga Kebutuhan di Lembata Jelang Nataru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA- Gerai Maritim 'Rumah Kita' yang dikelola PT Pelni di kompleks Pantai Wulen Luo, Kota Lewoleba punya peran penting dalam menekan disparitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lembata.

Banyak warga pun mulai memanfaatkan gerai maritim ini untuk membeli kebutuhan pokok jelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Menurut Panji Yuniarsyah, petugas PT Pelni yang saat ini mengawasi gerai 'Rumah Kita' menjelaskan, animo masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok di sana memang cukup tinggi.

Bukan hanya warga Lewoleba saja, ada juga yang datang dari Waiwerang, Pulau Adonara dan Balauring, Kecamatan Omesuri.

"Untuk penuhi stok di Lembata, kita datangkan lagi 1 kontainer (sembako) dengan tol laut jelang natal," kata Panji saat ditemui, Selasa, 20 Desember 2022.

Menurut dia, gerai maritim hadir di Lembata juga atas kerja sama PT Pelni dan Pemda Lembata untuk mengontrol lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Gerai tersebut buka setiap hari dari pukul 08.00-16.00 Wita. Sehari saja bisa 25-50 konsumen yang membeli kebutuhan pokok di sana.

Harga kebutuhan pokok di gerai maritim memang lebih murah dari harga pasaran. Misalnya, harga daging ayam beku ada di kisaran Rp 40-50 ribu per kilogram, minyak goreng Rp 17 ribu per liter, dan beras Rp 115 ribu per 10 kilogram.

"Harga ditentukan dari pusat untuk bantu masyarakat," pungkasnya. (*)

