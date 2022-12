Natal 2022, Aston Kupang Hotel Siapkan Perayaan Natal dan Tahun Baru Secara Spektakuler 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Jelang hari Raya Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023 Aston Kupang Hotel menyiapkan perayaan spektakuler, berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Food & Beverage Manager Aston Kupang Hotel, Hermansyah dan Marketing Communication Executive Aston Kupang Hotel, Leonora Agatha dalam Podcast Pos Kupang, Kamis, 15 Desemer 2022.

Dikatakan Hermansyah, jika melihat ke belakang, dengan segala tantangan yang dihadapi dunia pariwisata akibat Covid yang melanda dunia, tahun ini lebih baik khususnya untuk dunia perhotelan.

Baca juga: Natal 2022, Antisipasi Arus Balik, PT Pelni Siapkan KM Lambelu

"Sebenarnya flashbacknya ada rasa terharu bahagia syukur karena dari pergantian 2021 ke 2022 itu emang ada cerita yang mungkin kalau di dunia pariwisata itu di perhotelan, ada yang lagi "tidur" ya 2021 karena ada Covid. Jadi event, acara - acara semuanya serba dibatasi," kata Hermansyah.

"Natal tahun lalu kita buat juga cuma lebih dikecilkan. Beda dengan tahun ini yang kita buat selama dua minggu. Kalau tahun kemarin kita buat dua hari saja tahun sekarang kita buat dua minggu," lanjutnya.

"Dengan adanya kelonggaran yang diberikan dari pembatasan - pembatasan di tahun sebelumnya tahun ini Aston Kupang Hotel bisa membuat acara yang spektakuler," tambahnya lagi.

Sementara itu Leonora menyampaikan jika Natal identik dengan kumpul bersama keluarga, makan - makan, tukar kado, maka tahun baru identik dengan sesuatu yang meriah dan tidak ketinggalan pasti ada kembang api.

"Jadi sama, tahun lalu itu juga tahun baru kita maju mundur kayak pergantian tahun nih kita mengharapkan sesuatu yang baru yang lebih baik dari tahun sebelumnya tapi dengan regulasi yang masih harus diikuti dari tahun - tahun sebelumnya masih belum ada kelonggaran jadi menyambut tahun baru juga kita dengan harapan baru tapi kayak sendu," ujar Leonora.

Baca juga: Natal 2022, Polresta Lakukan Penertiban Petasan Jelang Natal dan Tahun Baru

Dari F & B Aston Kupang Hotel sendiri menyediakan paket All You Can Eat dari tanggal 12 Desember hinga 25 Desember mendatang yang disiapkan di lantai dua, di balcony juga, outdoor maupun indoor.

Harga yang dipatok untuk orang dewasa sebesar Rp128.000.

Untuk menu - menunya sendiri, dikatakan Hermansyah, Aston Kupang Hotel juga melakukan inovasi berbeda dari tahun sebelumnya.

"Kita bikin inovasi juga berkaitan dengan masukan - masukan pengen ada ini, pengen ada ini, akhirnya saya berkolaborasi dengan tim juga buat sesuatu yang berbeda di tahun ini," jelas Hermansyah.

"Jadi dilengkapi dengan Japanese food, Chinese food ada menu Asia yang lain walaupun Natal lebih identik dengan western ya," tambahnya.

Untuk menikmati Christmas dinner di Aston Kupang Hotel, Aston Lovers bisa langsung melakukan reservasi, selain itu juga bisa memesan kamar dengan harga spesial Christmas langsung mendapatkan gratis Christmas dinner untuk dua orang dewasa.

Baca juga: Natal 2022, Aston Kupang Hotel Hadirkan The Wonderful Christmas Eve

"Harga spesial dibanderol di harga 888.000 nett per kamar per malam untuk tipe superior lalu untuk tipe Deluxe kita banderol di 999.000 nett per kamar per malam. Itu sudah include sarapan dua orang, diskon 15 persen di Martha Tilaar, ada spa di lantai 3 terus free akses ke kolam renang dan pusat kebugaran free Christmas dinner untuk dua orang dewasa," jelas Leonora.(uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS