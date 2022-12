Natal 2022, Aston Kupang Hotel Hadirkan The Wonderful Christmas Eve

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aston Kupang Hotel and Convention Center kembali menghadirkan The Wonderful Christmas Eve.

Untuk menyambut hari raya Natal, Aston Hotel Kurang kembali menghadirkan The Wonderful Christmas Eve dengan tema All You Can Eat hanya dengan membayar Rp 128.000 sudah bisa menikmati Asian food, Western food dan Indonesian food yang berlaku mulai 12 Desember sampai dengan 25 Desember 2022.

"All You Can Eat ini akan dibuka setiap hari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WITA," ungkap Outlet Manager, Duna Rija saat Pembukaan The Wonderful Christmas Eve di Aston Kupang Hotel pada Senin, 12 Desember 2022.

Selain All You Can Eat, Aston Kupang Hotel juga menyediakan photo booth, games corner untuk anak-anak dan live music setiap hari Jumat dan Sabtu dan juga ada lucky draw pada 25 Desember 2022.

Food and Beverage Manager, Herman menerangkan lebih lanjut, The Wonderful Christmas Eve tahun ini spesial, karena Natal sebelumnya, Aston Kupang Hotel hanya membuka Christmas Dinner selama dua hari namun tahun ini dibuka selama dua minggu.

"All days kita buka dan di sana kita ada beberapa menu yang kami siapkan tentunya variannya yang tidak biasa kami siapkan di hari biasa,"ungkap Herman.

Kali ini Aston Kupang Hotel menyiapkan Japanese Corner dengan menyajikan aneka Sussi untuk memanjakan customer yang menyukai Japanese food.

Selian itu, Aston Kupang Hotel juga dilengkapi live cooking, di mana tamu bisa langsung memesan di depan chef dan memasak langsung di depan tamu seperti aneka suki, aneka pasta, pancake dan ice cream.

Kemudian juga menyajikan salad bar dan paling spesial kali ini, Aston Kupang Hotel juga menyediakan Kids Corner bagi tamu-tamu yang membawa anak agar tidak kesulitan saat makan kemudian difasilitasi area untuk menunggu atau bermain seperti mewarnai dan permainan-permainan ringan bagi anak-anak sehingga anak-anak betah.

Kemudian pada 24 dan 25 Desember akan dihadirkan Santa dan live music setiap weekend dengan lagu-lagu natal.

Selain Christmas Dinner kali ini, Aston Kupang Hotel menyiapkan doorprize bagi tamu-tamu yang hadir dan wajib diminta nomor telepon yang pada 25 Desember 2022 akan diundi dan pemenang akan mendapat voucher kamar untuk menginap di Aston Kupang Hotel.

Bagi warga kota Kupang yang ingin makan malam dan hangout bersama teman dengan nuansa Natal 2022, bisa langsung datang ke Aston Kupang Hotel atau reservasi melalai nomor telepon 0380 858 633.(dhe)

