Hotman Paris Tantang Wanita yang Berbikini, Naik Panggung di Atlas ,Natizen Singgung Wanita Berhijab

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris memberikan tantangan bagi para cewek untuk datang ke Atlas Beach Club miliknya di Bali

Dia Hotman Paris berharap ada cewek yang datang ke Atlas Beach Club Fest hanya mengenakan bikini

Para cewek itu akan diminta berdansa di atas panggung di Atlas Beach Club Fest



Tantangan Hotman Paris yang juga ayah Felicia Hutapea dan suami dari Notaris Agustianne Marbun itu di kaun instagramnya @hotmanparisofficial



Dia Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu memberikan tantangan dengan menuliskan ***

Jika kamu berbikini akan di ajak Hotman naik panggung di Atlas

Baca juga: ABG Digunduli dan Diarak Keliling, Hotman Paris Matah dan Minta Polisi Usut , Natizen Ikutan Marah



Natizen pun menyinggung soal wanita berhijab

kejumozzarela*** Maaf sy cowo, cuman pedagang boleh naik ngga ?

egiraib *** kalau aku yg berbikini diajak juga gak om hot?

sepatubandungid_ *** Cowok bole ga om.

maifenenes *** Kemana ayah dan ibu cewek cewek itu

dinanovitasari1718 *** Kalau aku yg berhijab diajak juga gag om

Baca juga: Hotman Paris Beri Pelajaran Hukum, Suami Agutianne Bandingkan Hukum di Australia dan Indonesia



chefeicko *** @juni_maurer berbikini juga kadang" nih bang

hidayatrachmad97 *** kalau cowok harus pakek celana dalam doang kayak smack down

u.sutanto4 *** Bang, IG mu dipakai Inexpensive.store_ buat meyakinkan orang ( followed hotmamparisofficial ) buat lelang barang2 dan menipu. salah satu korbannya saya krn sudah bayar lunas untuk lelang LM 10 grm tgl 26 Nov tapi tdk dikirim sampai hari ini dgn alasan hrs byr biaya administrasi lagi yg tdk pernah diinfokan/deal sebelumnya ( saya yakin ini pungli/pemerasan ). Mhn advise nya dan dapat dibantu agar tdk bnyk org yg kena tipu lagi akun lelang ini yg mengatasnamakan Bang Hotman sbg followernya. thank you for your attention .