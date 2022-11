Anggotanya Raih Medali Emas di Kejuaraan Karate Inkarnas Open, Kepala LPKA Kupang Mengaku Bangga

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Noveri Budisantoso, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Ka LPKA Klas I Kupang memberikan apresiasi kepada anggotanya, Soleman Gerald Rumteh atas prestasi yang diraihnya pada kejuaraan Karate Inkanas Open.

Soleman Gerald Rumteh alias Eman yang merupakan seorang pegawai di LPKA Klas I Kupang itu sukses meraih medali emas pada Kejuaraan Karate Inkanas Open, yang memperebutan piala Kapolresta Barelang tahun 2022.

Berdasarkan press rilis yang diterima POS-KUPANG.COM oleh Humas LPKA Klas I Kupang, Selasa 22 November 2022, Kepala LPKA Kupang, Noveri menjelaskan bahwa Eman merupakan salah satu petugas di Lpka Klas I Kupang, yang sukses dalam Kejuaraan Karate Inkanas Open Piala Kapolresta Barelang Tahun 2022.

Noveri mengatakan event tersebut bertempat di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batam yang berlangsung dari tanggal 19 - 22 November 2022.

"Eman berhasil meraih juara dalam Kejuaraan Karate Ingkanas Open Piala Kapolresta Barelang Tahun 2022 yang bertempat di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batam," kata dia

"Eman mengikuti kejuaraan tersebut sebagai wakil dari Provinsi Nusa Tenggara Timur," lanjut kata Noveri.

Ia menambahkan, selaku atasan di LPKA Klas I Kupang, Noveri merasa bangga atas keberhasilan yang diraih oleh anggotanya itu.

"Selamat kepada Eman, yang telah meraih juara dan meraih prestasi nomor satu, dalam kejuaraan yang diadakan itu. Saya sangat bangga, anggota saya bisa turut mengharumkan nama NTT ditingkat yang lebih tinggi," tuturnya

Noveri berharap, prestasi yang diraih oleh Eman, dapat ditingkatan agar lebih baik dalam prestasi kedepannya.

"Saya harapkan agar Eman, terus berlatih dan meningkatkan kemampuan untuk terus berprestasi," ujar Noveri.

Ia menjelaskan Eman berhasil meraih medali emas dalam kelas Putra 60 KG. Selain menjadi juara 1, Eman juga dinobatkan predikat Best of the Best Senior Putra.

Sementara itu, Soleman yang berhasil meraih medali emas menyampaikan terimakasi banyak kepada Kepala LPKA Klas I Kupang dan keluarga besar atas dukungan dan doanya.

Soleman juga berterimakasih kepada semua pihak yang mempercayainya bisa mewakili NTT dan LPKA Kupang untuk mengikuti kejuaraan tersebut.

"Saya berterimakasih kepada semua pihak yang mempercayai saya mewakili NTT dalam kejuaraan ini. Saya juga berterimakasih kepada Kepala dan jajaran LPKA Kupang yang mempercayai saya mengikuti kejuaraan ini," ujar Eman.

Untuk diketahui bersama, Kejuaraan Karate Inkanas Open Piala Kapolresta Barelang Tahun 2022 di ikuti oleh 43 Kontingen dengan jumlah 700 peserta, dan 30 Wasit juri.

Peserta tersebut berasal dari berbagai macam perguruan dan daerah yakni Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Kep. Anambas, Bintan, Pekanbaru, Jambi dan NTT. (*)

