Tim Prodi Hukum Sabet Juara Debat Ilmiah Mahasiswa Unkriswina Sumba 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Tim debat dari Program Studi Hukum atau Prodi Hukum 2021 berhasil menyabet gelar juara 1 dalam Kompetisi Debat Ilmiah Mahasiswa Antar Program Studi Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba 2022.

Dalam kompetisi debat yang berlangsung di Gedung A Kampus itu Sabtu, 12 November, tim debat Prodi Hukum 2021 berhasil mengungguli tim debat Prodi Ekonomi Pembangunan yang keluar sebagai runner up atau juara 2.

Tim debat Prodi Hukum 2021 yang terdiri dari Ernalinda Ndakularak, Umbu Shulung dan Hildegardis Iren Gole berhasil mengumpulkan poin 276,65 mengungguli tim Prodi Ekonomi Pembangunan yang beranggotakan Denia Devi Purnama sari, Wilfridus H. Ndamayilu dan Fatriatin Daeng dengan poin 266,06.

Baca juga: Launching Tim dan Jersey, Pertamina Waingapu Sponsori Tim Futsal Sumba Timur Untuk Porprov 2022

Sementara itu juara 3 disabet Tim Pendidikan Matematika yang beranggotakan Umbu Kudu Jangga Kadu, Susanti Bili dan Gusti Ranja Mayi dengan poin 264, 56 serta juara 4 oleh tim Teknik Informatika 2022 dengan anggota Maria Sanya Pindiwani, Frodus Laki Banju dan Astridiva Maharani Anapaku yang memperoleh poin 262, 73.

Selain itu, dalam kompetisi tersebut juga dipilih lima pembicara terbaik (best speaker). Berturut-turut Best Speaker 1 Denia Devi Purnama Sari dari Prodi Ekonomi Pembangunan (79,4), Best Speaker 2 Ernalinda Ndakularak dari Prodi Hukum (79,3) dan Best Speaker 3 Maria Sanya Pindiwani dari Prodi Teknik Informatika (77,3).

Selanjutnya Best Speaker 4 Susanti Bili dari Prodi Pendidikan Matematika (76,5) dan Best Speaker 5 Umbu Kudu Jangga Kadu dari Prodi Pendidikan Matematika (76).

Acara penyerahan piala dan piagam penghargaan serta hadiah dilaksanakan setelah partai final di Aula Unkriswina, sekira pukul 21.00 Wita.

Ketua Program Studi Hukum Unkriswina Sumba, Pajaru Lombu, SH., M.H selaku penanggung jawab kompetisi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada peserta, juri dan panitia yang menuntaskan kompetisi dengan baik dan lancar.

Baca juga: DPPKB Provinsi NTT Gelar Rekonsiliasi Stunting di Kabupaten Ende

Pajaru Lombu mengatakan pihaknya berharap agar para pemenang lomba dapat mewakili kampus dalam event debat ilmiah mahasiswa nasional tahun depan.

"Kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akan dipersiapkan untuk tahun depan, selain untuk kompetisi nasional, Unkriswina juga akan menyelenggarakan kompetisi debat antar kampus di pulau Sumba, baik sekolah tinggi maupun Universitas," sebut Pajaru Lombu.

Sementara itu, semangat debat ilmiah juga diharapkan dapat ditularkan kepada semua mahasiswa agar memiliki kecerdasan, kecakapan, serta kemampuan ilmiah yang baik.

"Untuk seluruh mahasiswa, kita juga berharap agar dapat meningkatkan pengetahuan kritis terkait persoalan kontekstual yang sedang terjadi di pulau Sumba atau nasional," pungkas dia.

Dalam kompetisi tersebut, juara 1 mendapatkan piala dan uang pembinaan sebesar Rp 1 juta, juara 2 mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 750 ribu, juara 3 mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 500 ribu dan juara 4 mendapat piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 350 ribu.

Baca juga: Lepas Kontingen Sumba Timur Untuk Porprov NTT, Bupati Khristofel Praing Minta Atlet Jaga Nama Baik