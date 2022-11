B20 summit Indonesia 2022 Dibuka Ketua Umum Kadin Indonesia

DISKUSI PANEL - Diskusi panel Summit Opening Panel on Sustainable Resource Management for Economic Growt dengan menghadirkan pembicara, Luhut Binsar Pandjaitan, Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, Indonesia, Zeng Yuqun, Chairman and Founder, CATL, Andrew Forrest, Chairman and Founder Fortescue Future Industries and Fortescue Metals Group yang dimoderatori Dong Xue dari China Global di BNDCC pada Minggu, 13 November 2022.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, BALI - B20 Summit Indonesia 2022 resmi dibuka Ketau Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Minggu, 13 November 2022.

Business 20 atau B20 adalah forum dialog resmi yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di bawah Sherpa Track atau Jalur Sherpa. G20 atau Group of Twenty sendiri merupakan sebuah forum kerja sama ekonomi multilateral beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.

Di awali dengan laporan B20 Chairwoman, Shinta Kamdani Widjaja dengan menyampaikan Selamat Datang di B20 Summit 2022 di Pulau Dewata Bali serta melaporkan bahwa lebih dari 2000 orang telah mendaftar sebagai delegasi dari 36 Negara dan 51 persen dari Luar Negri dan 34 % adalah wanita.

B20 dibuka oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid menyampaikan ini adalah pertama kalinya Indonesia sebagai Presidensi G20 dan juga untuk pertama kalinya KADIN Indonesia menjadi presidensi B20.

Seperti dilaporkan Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto yang turut hadir dalam forum akbar ini bahwa dalam kesempatan ini, Arsjad juga menyampaikan nilai dalam B20 dalam berbisnis adalah 5 P's yakni, pertama Peace (Perdamaian), kedua,Prosperity (Kemakmuran), ketiga, People (Kerakyatan), keempat, Planet (Lingkungan Hidup) dan kelima, Partnership (Kemitraan yang inklusif & Kolaboratif),".

Opening Ceremony ini dilanjutkan dengan Diskusi Panel pertama Summit Ministerial Talk on Aligning the Role of Bussiness with G20 Priorities to "Recover, Stronger, Rocever Together".

Dengan pembicara Arifin Tasrif, Minister of Energy and Mineral Resources Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, Minister of Health Indonesia, Mahendra Siregar, Chairman of the Board of Commissioners Financial Services Authority (OJK) dan Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy Indonesia yang dimoderatori Andini Effendi.

Kemudian Diskusi Panel ke-dua, Summit Opening Panel on Sustainable Resource Management for Economic Growt dengan menghadirkan pembicara, Luhut Binsar Pandjaitan, Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs, Indonesia, Zeng Yuqun, Chairman and Founder, CATL, Andrew Forrest, Chairman and Founder Fortescue Future Industries and Fortescue Metals Group yang dimoderatori Dong Xue dari China Global.(dhe)