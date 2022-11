Melki Laka Lena Gandeng BKKBN NTT Kampanye Percepatan Penurunan Stunting

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena atau Melki Laka Lena terus melakukan kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena melakukan kampanye percepatan penurunan stunting di Gedung GKS Payeti Cabang Jemaat Praihowar, Sumba Timur, Minggu 6 November 2022 siang.

Dalam kampanye yang diikuti ratusan jemaat dan para kader keluarga berencana itu, Melki Laka Lena menyampaikan dukungan Komisi IX DPR RI terkait penurunan angka stunting di Indonesia termasuk Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RAN PASTI.

Sementara Kepala BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru menyampaikan mekanisme dan tata kerja percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Asisten Administrasi Umum Sumba Timur Lu Pelindima, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumba Timur, Maramba Meha bersama Kepala Bidang KB Domu Wora dan Ketua DPRD Sumba Timur Ali Oemar Fadaq.

Dalam paparannya, Melki Laka Lena menyebut bahwa melalui Peraturan Presiden nomor 72/2021, BKKBN sebagai mitra Komisi IX ditunjuk sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan RAN PASTI.

Komisi IX DPR, kata Melki Laka Lena, mendesak BKKBN selalu Ketua pelaksana percepatan penurunan stunting untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi strategi penurunan stunting antar kementerian lembaga. BKKBN juga didorong membuat program inovatif untuk menurunkan stunting sebesar 10,4 persen sebagai upaya pemenuhan target penurunan.

Komisi IX DPR juga mendesak pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang diperlukan fasilitas layanan kesehatan untuk percepatan penurunan stunting dan meningkatkan program koordinasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, serta memastikan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan kader keluarga berencana termasuk keikutsertaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJs Ketenagakerjaan dan Kepesertaan PBI.

Melki Laka Lena mengajak kaum muda Indonesia untuk lebih konsern terlibat dalam upaya bersama percepatan penurunan stunting.

Menurut dia, Keterlibatan kaum muda penting dalam pencegahan stunting dan menciptakan generasi sehat.

Dalam tugasnya selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena juga mendorong pembangunan RSU Pusat di NTT, Papua dan Maluku; melakukan intervensi langsung dengan dukungan sembako bagi penduduk usia lanjut dan makanan tambahan bagi ibu dan anak di Puskesmas yang berada di Pulau Timor, Sumba, Rote dan Sabu.

Selain itu, melakukan kunjungan berkala ke kelompok tani milenial untuk mengecek hasil tani dan ketersediaan air untuk menjamin pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Berdasarkan data BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah anak stunting di NTT mencapai 77.338 anak, sementara jumlah keluarga berisiko stunting mencapai 603.893 keluarga.

Kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marianus Mau Kuru mengatakan percepatan penurunan stunting dihadapkan pada persoalan waktu yang sangat pendek hingga akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur NTT saat ini. Hanya tersisa 10 bulan waktu efektif pemerintah provinsi hingga rezim berakhir.

Prevalensi Stunting Provinsi NTT pada Agustus 2022 masih berada pada angka 17,71 persen. Prevalensi stunting ini tercatat menurun dari Agustus 2021 lalu yang masih 20,9 persen.

Dengan rata rata kemampuan penurunan hanya 3,4 persen per tahun maka dibutuhkan tindakan revolusioner yang out of the box untuk membawa NTT zero stunting pada 2024 mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Melki Laka Lena juga menyampaikan sumbangan untuk pembangunan Gereja GKS Payeti Cabang Praihowar. Sumbangan diterima oleh Ketua Majelis Lingkungan E GKS Payeti cabang Praihowar. (Ian)

