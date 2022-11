Klaim Masyarakat Adat Laut Timor Keliru, Pulau Pasir Tak Pernah Masuk Administrasi Hindia Belanda

POS-KUPANG.COM - Klaim Masyarakat Adat Laut Timor bahwa Wilayah Ashmore dan Kepulauan Cartier yang kini dikuasai Australia keliru. Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam Adminstrasi Hindia Belanda.

Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Urusan Asia, Pasifik, dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Indonesia, tweeted minggu lalu, "Menurut hukum internasional, wilayah Republik Indonesia terbatas pada wilayah bekas Hindia Belanda."

"Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam wilayah Republik Indonesia," tweet Jailani.

Untuk diketahui, sekelompok masyarakat adat di Indonesia berencana untuk menuntut Australia terkait kepemilikannya atas Wilayah Ashmore dan Kepulauan Cartier, menggarisbawahi Masalah Perbatasan yang belum terselesaikan dan rumit antara kedua negara tetangga di wilayah tersebut, setelah kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002.

Gugatan tersebut dipandang sebagai upaya terakhir oleh Masyarakat Adat Laut Timor, yang tinggal di seluruh pulau Rote, Alor, Sabu, dan Timor di Indonesia.

Mereka mengklaim telah berkali-kali meminta Canberra untuk membuktikan kepemilikan mereka atas pulau-pulau kaya minyak, di luar klaim teritorial mereka, selama dua dekade terakhir.

Orang-orang juga mengklaim nenek moyang mereka telah memancing di sekitar Ashmore Reef, yang disebut Pulau Pasir dalam bahasa Indonesia, sejak 1642.

Pulau-pulau tersebut terdiri dari empat pulau tropis dataran rendah di dua terumbu terpisah dan terletak lebih dekat ke wilayah Indonesia – sekitar 144 km selatan dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur – daripada Australia, yang terletak sekitar 320 km jauhnya.

“Pada tahun 1642, nenek moyang kami bernama Ama Rohi, dari Pulau Sabu, pernah memancing di sana. Saya sendiri bukan nelayan, tapi hati saya hancur melihat nelayan [Timor] tidak bisa lagi menangkap ikan di sana sejak Pulau Pasir dinyatakan sebagai cagar alam oleh Australia," kata Ferdi Tanoni, pemegang mandat hak adat suku tersebut kepada This Week in Asia.

Australia telah menetapkan Ashmore Reef dan Cartier Island sebagai taman laut masing-masing sejak tahun 1983 dan 2000, yang berarti bahwa penangkapan ikan komersial dan akuakultur di zona suaka taman dilarang.

"Saya akan mengajukan gugatan ke Australian Commonwealth Court di Canberra. Saya punya banyak pengacara di sana, di Perth, Sydney, Canberra dan Darwin," kata Ferdi. "Kami masih menyiapkan gugatan, tetapi kami memiliki banyak bukti bahwa pulau-pulau itu milik kami."

Ferdi mengatakan dia juga telah mengirim "beberapa" email kepada Perdana Menteri Anthony Albanese yang mendesak Australia untuk meninggalkan pulau-pulau itu dan untuk meninjau kembali kesepakatan Australia-Indonesia mengenai batas-batas maritim mereka di Laut Timor.

"[Batas] sudah tidak berlaku lagi. Perlu kita nyatakan bahwa semua ini salah dan kita juga perlu mengubahnya bersama-sama... dengan menggunakan Unclos International Law of the Sea 1982," tulis Ferdi dalam email tertanggal 3 Juni, seperti yang terlihat oleh This Week in Asia.

