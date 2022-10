Hotman Paris Rayakan Ulang Tahun , Istri Sang Pengacara Malah Berbaur dengan Tamu hingga Dicari

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris merayakan ulang tahunnnya yang ke 63 di Atlas Beach Club Fest Bali

Bukan saja para penggemar , acara itu juga dihadiri tokoh agama , tokoh pemerintahan bahkan aparat TNI

Namun, tak terlihat istri sang pengacara , Agustianne Marbun . Malah para Asisten Pribadi atau aspri yang berada di dekat Hotman Paris

Dan, sampai acara pemotongan kue ulan tahun, barulah Hotman Paris mencari istrinya yang ternyata berada di belakang para tamu undangan dan penggemar Hotman Paris

"Panggil dulu istri saya," kata Hotman Paris pada salah satu stafnya yang ikuti pembawa acara

Ternyata sang istri , Agustianne Marbun tak berada disamping Hotman Paris saat acara nyanyikan lagu happy birthday to you

Dan, para staf pun dibuat mencari ratu Hotman Paris tersebut

Video aca Ulang tahun Hotman Paris itu dibagikan di akun instagramnya @hotmanparisofficial

Natizen pun ikut memberikan ucapan selamat pada sosok pengcara kondang tersebut

aldirachena94 *** Happy bday bg, bahagia selalu ya org baik

caesa.icha *** Happy bdy abang @hotmanparisofficial

dinar_candy *** happy brithday bang hotman wish u all the best

lzadtya *** Hapy bday abang @hotmanparisofficial wish u all the best

lilysiregar28 *** Cuma hotman bawa semua tokoh agama ke club mantap