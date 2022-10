Hotman Paris Rangkul dan Goyang Bersama Wanita Cantik Jelang Tengah Malam , Natizen: Bertobatlah

POS KUPANG.COM -- Hotman Paris masih saja gemar memaerkan kebersamaannya dengan sejumlah wanita cantik

Kali ini, Hotman Paris yang juga pengacara kondang itu merangkul sosok wanita cantik saat duduk

Sebelumnya pada unggahan lain, Hotman Paris juga bergoyang mengikuti alunan lagu bersama wanita yang sama juga jelang tengah malam

Dalam unggahan itu, Hotman Paris yang juga suami Agustianne Marbun itu menulis di akun intsgramnya @hotmanparisofficial

*** Menjelang tengah malam di Atlas Bali! Apa yg akan terjadi? What ever will be will be!!

Warga net pun merespon postingan Hotman Paris hingga meminta pria yang sudah punya tiga anak yang sudah dewasa itu untuk bertobat

0rap0p0 *** Sy cuma numpang lewat aja bang, gak jadi minta beras

rosmauli.hasugian *** itu cewek nyaman banget sama pak hotman serasa di peluk mesin ATM

purba_scorpion *** Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat

bonnycak *** Pak.bos.hot.man.paris.sehat.sehat.ya.semoga.di.mudahkan.urusan.nya.mengalir.rezeki.nya.ber.manfaat.bagi.orang.banyak.hidup.pak.boozz.

ririn_omah *** Banjir ngk om di atlas..mau ke bali aq nie

jasa_subscribeer_youtube *** sedia subscriberr dan foloower kakak

lidyacuby *** Kpan aku yaa

info.gembira *** Ayo kerja biar sukses kayak Bang Hotman gaes!!! Jangan malas kalian. Yang butuh kerjaan, ayo kumpul! Banyak info lowongan kerja nih Kak

just.motomoto *** apa yg terjadi di atlas tetaplah di atlas aja.