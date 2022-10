Ashanty Tampil Bak ABG, Netizen Sebut Gaya Genda Ameena & Arsy Hermansyah Terbalik : Acio Mirip Emak

POS-KUPANG.COM - Penampilan Ashanty kerap tuai pujian, selalu berbeda di setiap momen, terkadang menjadi super glamor dan elegan, momen tertentu bisa lebih santa dengan gaya casual.

Kali ini gaya Genda Ameena dipuji mirip Anak Baru Gede (ABG), bahkan meskipun jalan bersama kedua buah hatinya, Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah, bunda Aurel Hermansyah ini sering disebut kakak beradik.

Mulai dari cara istri Anang Hermansyah memakai pakaian dari atas hingga bawah bikin Netizen salfok, apalagi sepatu yang dikenakan Ashanty kekinian banget.

Penyanyi Pop ini membagikan momen kebersamaannya dengan buah hatinya Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah di akun media sosialnya @ashanty_ash.

Pada momen tersebut Ashanty berpose dengan berbagai gaya bersama putera - puteri Anang Hermansyah.

Mengenakan outfit krim dengan padanan hijau botol dengan sepatu kets sembari menguraikan rambut panjangnya, gaya Ashanty begitu keren.

Sayangnya Netizen menyentil gaya Arsy Hermansyah yang disebut mirip emak-emak.

Netizen menyoroti sepatu yang dikenakan Arsy Hermansyah dan Ashanty, menurut netizen gaya istri Anang Hermansyah dan putrinya tersebut tertukar.

Seharusnya Arsy Hermansyah yang mengenakan sepatu kets bergaya anak-anak, namun terbalik dengan Ashanty, sendal atau sepatu yang dikenakan Arsy Hermansyah mirip emak-emak.

Saat memosting beberapa potretnya dengan anak-anaknya, genda Ameena ini bicara sola keluarga dan kesetiaan.

Bunda Aurel Hermansyah ini menyebutkan kekuatan sebuah keluarga, seperti kekuatan tentara, terletak pada kesetiaannya satu sama lain.

"The strength of a family, like the strength of an army, lies in its loyalty to each other," tulis Ashanty.

Ada beberapa Netizen yang menyentil gaya Arsy Hermansyah.

nur_ara**** : Arsy pake sendal ema2..bunda nya pakr sepatu anak muda..gimana ini y