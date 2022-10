Ashanty Tampil Beda, Riasan Istri Anang Hermansyah Disebut Mirip Artis Bollywood

POS-KUPANG.COM - Istri Anang Hermansyah memang tidak selalu tampil glamor, kerap kali Ashanty berpenampilan santai di layar kaca dengan baju kausnya.

Namun sesekali jika genda Ameena ini berias maka cantiknya Ashanty disebut menyaingi Krisdayanti, bunda Aurel Hermansyah kerap panen pujian jika tampil cantik dan elegan.

Bahkan kali ini Ashanty disebut artis bollywood ketika memosting beberapa pose berbeda yang dikemas dalam satu video singkat di akun instagramnya.

"Be nice, Be good, Be kind, Cause what goes around, comes around," tulis Ashanty yang dilansir dari akun instagramnya, Jumat (7/10).

Ashanty pun panen pujian dari warganet, termasuk rekanan sesama artis Tya Ariestya.

Baca juga: Anang Hermansyah dan Keluarga Tiktokan, Natzien Soroti Goyangan Suami Ashanty

"Cantiiikk selaluu," puji Tya Ariestya.

kartika_yudhisti

Tantiknaaa

shintaherawati3

Beautiful

a.ruchiyati09

Masya Alloh cuatiikkk bunda

endangprahayu

Masyaallah bunda ayu menik2

Baca juga: Ashanty & Anang Hermansyah Goyang TikTok, Cara Joget Ayah Arsy Hermansyah Bikin Netizen Gemas