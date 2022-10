Rocky Gerung Bandingkan Anies, Ganjar dan Prabowo: Hanya Anies Baswedan yang Beda, Dua Lainnya Tidak

POS-KUPANG.COM - Rocky Gerung, Pengamat Politik yang kontroversial, membandingkan tiga figur yang selama ini dinilai publik sebagai sosok yang layak menjadi presiden menggantikan Presiden Jokowi.

3 Figur yang disoroti pengamat politik kontroversial itu, adalah Anies Baswedan ( Gubernur DKI Jakarta ), Ganjar Pranowo ( Gubernur Jawa Tengah ) dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Menurut Rocky Gerung, dari tiga sosok tersebut, hanya Anies Baswedan yang bakal beda. Berbeda dalam hal kepemimpinan, berbeda pula dalam hal program. Apabila Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, lanjut Rocky Gerung, maka masyarakat akan melihat kontras kepemimpinan yang ditampilkan Mantan Mendikbud RI itu.

Sedangkan figur lain, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hanya akan melanjutkan program yang selama ini dilaksanakan Presiden Jokowi.

“Kalau mau lihat kontras kepemimpinan, ya pilih Anies. Kalau Ganjar kan mau meneruskan proyek Jokowi,” ujar Rocky pada diskusi NasDem "Masihkah Anies Bisa Dijegal KPK", Rabu 5 Oktober 2022.

Ia mengatakan, Ganjar lebih dianggap sebagai penerus. Sama halnya dengan Prabowo. Apalagi Menteri Pertahanan itu sudah mengatakan bahwa akan melanjutkan proyek Jokowi.

CALON PRESIDEN - Anies Baswedan telah dideklarasikan jadi calon presiden oleh Partai NasDem. Pendeklarasian itu dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta ini mengakhiri jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang. Dengan deklarasi tersebut, maka langkah Anies Baswedan menjadi Capres 2024 semakin terbuka lebar. (POS-KUPANG.COM)

“Pak Prabowo juga bilang begitu. Dia akan meneruskan proyek Jokowi. Orang-orang kan mau lihat kontras program. Kontra dengan apa yang terjadi sekarang,” kata pria lulusan Universitas Indonesia itu.

Ini Alasan NasDem Pilih Anies

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh telah membeberkan kepada publik tentang alasannya mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Kenapa Anies Baswedan? Why not the best," ucap Surya Paloh dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan riuh kader lainnya kemarin.