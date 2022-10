Pembunuhan Satu Keluarga di Way Kanan, Mayat Dikubur Dalam Septic Tank Lalu Dicor Semen

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kasus pembunuhan satu keluarga di Way Kanan bikin heboh. Pasalnya, kasus pembunuhan tersebut terbilang sadis. Lima mayat dikubur dalam septic tank lalu dicor semen. Pembunuhan satu keluarga itu diduga dilatarbelakangi rebutan warisan.

Terungkapnya kasus lima orang dibunuh dan masih ada hubungan keluarga di Way Kanan bermula dari laporan orang hilang. Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan, kedua tersangka insial DW dan EW berdomisili di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

"Hubungannya kedua pelaku ini anak dan ayah kandung,” katanya saat ekspose ungkap kasus tindak pembunuhan sekeluarga di Way Kanan, Kamis 6 Oktober 2022.

Dua orang pelaku tersebut sebelumnya ditangkap di daerah Lampung Selatan tanpa perlawanan. Teddy menerangkan, pada 1 Juli 2022 dilaporkan orang hilang dengan identitas korban Juwanda (26) jenis kelamin laki-laki warga Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin, Way Kanan.

Orang tersebut hilang tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 24 Februari 2022. Kemudian Kepala Desa berkoordinasi dengan Polsek Negara Batin.

Lalu dilakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah ke salah satu pelaku. Atas informasi yang didapat, dugaan petugas benar setelah melakukan interogasi berdasarkan pengakuan pelaku DW.

Ia bersama EW telah mengakui perbuatannya ikut terlibat dalam pembunuhan korban Juwanda. Adapun pelaku pembunuhan tersebut masih merupakan kakak tiri serta keponakan dari korban.

Dua pelaku pembunuhan yang tega menghabisi lima orang itu kini sudah ditangkap polisi dan diamankan di Polres Way Kanan. Empat korban pembunuhan jasadnya di kubur di septic tank agar perbuatan pembunuhan tidak diketahui orang lain.

Pelaku EW membunuh ayahnya yakni Zainudin (60), ibu tirinya yakni Siti Romlah (45), kakak kandungnya yakni Wawan Wahyudin (55), adik tirinya Juwanda (26) serta keponakannya yakni Zahra (6).

Korban dibunuh dengan cara lehernya dipukul menggunakan besi panjang sekitar 1,5 meter ketika korban sedang tidur di dalam rumah.