Pengusaha Sumur Bor di Kota Kupang Keberatan Penetapan Pajak 20 Persen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengusaha Sumur Bor di Kota Kupang menyampaikan keberatannya di DPRD Kota Kupang terkait penetapan Pajak Sumur Bor sebesar 20 Persen.

Ungkapan keberatan Pengusaha Sumur Bor itu terkait dengan penetapan pajak sumur bor di kota kupang, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kupang, Rabu 21 September 2022 lalu.

Salah satu pengusaha sumur bor, Max Foenai mengaku keberatan dengan pajak penghasilan sumur Bor sebesar 20 persen karena pemerintah tidak menetapkan tarif tetap per tangki air

"Bagaimana mungkin pemerintah menarik pajak sebesar 20 persen dari penghasilan, sementara tidak ada penetapan tarif tetap per tangki air," sebut dia.

Selain itu, dia juga keberatan karena pajak penghasilan sebesar 20 persen itu, dihitung berdasarkan penghasilan kotor. Adapun penetapan tarif per tangki selama ini bervariasi. Setiap Pengusaha Sumur Bor, bebas menentukan harga.

Hitung-hitungannya, per tangki air, Max sendiri mematok variasi harga mulai dari Rp12 ribu untuk kendaraan tangki air ukuran 5000 liter, Rp15 ribu untuk 6000 liter dan Rp20 ribu untuk 8000 liter.

Per hari, ia bisa melayani sampai 15 mobil tangki air. Dengan potensi pendapatan per hari, berkisaran Rp150.000 sampai 200.000. Besaran itu, sebut dia, merupakan penghasilan kotor, karena sebagiannya disisikan untuk kebutuhan lain, semisal listrik dan bahan bakar. Belum lagi upah tenaga kerja per hari sebesar Rp35.000.

Dengan demikian, penghasilan bersih yang ia peroleh berkisar Rp50.000 sampai Rp75.000.

"Jadi kami sangat keberatan jika harus dikenakan pajak sebesar itu, belum lagi harga BBM yang sudah naik," kata Max yang sudah memulai usaha sejak tahun 2000 itu.