Promo KFC Terbaru Hari Ini Jumat, Beli Sarapan Dapat Diskon 50 % Khusus Menu Paket Super Besar 1

POS-KUPANG.COM - Wow..wow..wow ada yang promo terbaru nih dari KFC untuk para pecinta ayam KFC di seluruh Indonesia.

Mulai hari ini bagi pecinta ayam KFC yang beli menu sarapan Super Breakfast Combo di KFC akan mendapatkan diskon gede-gedean loh sampai 50 persen untuk pembelian menu makan siang.

Tribunners bisa menikmati sarapan pagi dan juga diskon makan siang spesial untuk pembelian menu Paket Super Besar 1.

Caranya mudah banget tribunners.

Pecinta ayam KFC cukup beli Super Breakfast Combo lalu tukarkan struk pesanannya dengan DISKON 50 persen khusus menu paket Super Besar 1.

Promo ini berlaku mulai hari ini hingga 16 Oktober 2022.

Berikut Katalog Diskon 50 % Persen untuk Makan Siang

KFC Lovers jangan sampai lupa makan ya! Demi kamu yang spesial, mimin ada promo BELI sarapan DAPET diskon makan siang nih!

Caranya, pas beli Super Breakfast Combo tukarkan struk pesanannya dengan DISKON 50 % khusus menu paket Super Besar 1. Gak usah pusing mikirin menu sarapan dan makan siang lagi deh

Promo ini berlaku 16 September- 16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away ya!

