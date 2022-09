Nama Peserta Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Sesi Kedua Hari Keempat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT tahun 2022 memasuki hari keempat.

Sesi kedua hari keempat dimulai pada Senin, 5 September 2022 pukul 13.30 WITA.

Berikut nama peserta lomba beserta judul pidato masing - masing.

1. Fandi Polerno H. Kosat dari SMK KATOLIK KEFAMENANU.

Judul : Bank NTT provides digital based-services for students in the pandemic era.

2. ANNA T G FRANSISKA dari SMA N 1 WAIKABUBAK.

Judul : THE BENEFITS OF SAVING THROUGH DIGITAL APPLICATION AT BANK NTT DURING THE COVID-19

3.Winky Xavier Imanuel Zina dari SMAN 1 KEFAMENANU.

Judul : Bank in the Middle of Crysis.

4. SOENITA A. MAUKAMANG dari SMAK 2 SOE.