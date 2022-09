Nama Peserta & Judul Pidato Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sesi kedua Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Program Ramai Skali Bank NTT tahun 2022 dimulai Kamis, 01/09/2022 pukul 13.00 WITA.

Berikut nama - nama peserta dan judul pidato yang dibawakan.

1. Alexandria Koba Jo Wea dari SMPK HANURA

Judul : Accelerate Digital Innovation and Transformation in The Era of Digital Bank

2. VIANDRA YUSITA POLIN dari SMPN 1 ROTE SELATAN

Judul : BI FAST BANK NTT

3. CHRISTHYLLIN GWEN BERCHLI ALISIONO dari SMPK ST XAVERIUS PUTRI

Judul : How Bank NTT Face The Covid-19

4. KADEK DWI LAKSMIONA YERGENIA dari SMPK ROSA MISTIKA WAERANA

Judul : Innovative Digital Financial Services Bank NTT in the Covid Pandemic Era

5. FRANSISCA CHAEZERY BERE dari ST ALBERTUS AGUNG WELEUN

Judul : Utilizing the inovative Digital Financial Services Of Bank NTT in Pandemi Era.

6. IMANUELA TRISELA AYU SIKU TERUT dari ST ALBERTUS AGUNG WELEUN