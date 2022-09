Harga BBM Resmi Naik, Pertalite Rp 10 Ribu Per Liter di SPBU 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi naik, harga Pertalite Rp 10.000 per liter di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kupang.

"Sudah naik ni," kata Pengawas SPBU Oebufu Kota Kupang, membenarkan adanya penyesuaian tarif BBM yang baru.

Harga BBM resmi naik di SPBU Oebufu Kota Kupang pada Sabtu, 3 September 2022) pukul 15.30 WITA atau pukul 14.30 WIB, satu jam setelah resmi diumumkan penyesuaian harga.

Baca juga: BMKG: Warga Kupang, Waspada Angin Kencang Sore Ini hingga Malam, Info Cuaca Kota Kupang Hari Ini

Data harga yang diperoleh POS-KUPANG.COM dari https://pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-3-september-2022, tiga jenis BBM alami kenaikan meliputi Pertalite, solar subsidi dan Pertamax nonsubsidi.

Dengan rincian, Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Kemudian hal senada juga disampaikan Pengawas SPBU 02 Oebobo Kota Kupang, Ola Krowi Making

"Harga BBM sudah naik," kata Ola saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Sabtu, 3 September 2022.(*)

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE COM