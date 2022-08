Bakti Kominfo Gelar Martabak Edisi Pemred Bersama di Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar kegiatan Mari Carita Tentang BAKTI (Martabak) bersama Menteri Kominfo, Johnny G Plate didampingi Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif dan 18 Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Nasional di Ayana Hotel Labuan Bajo, Sabtu 14 Agustus 2022.

"Visi Pemerintah pada tahun 2045 adalah Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima," ungkap Menteri Kominfo, Johnny G Plate dalam keterangan yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa 16 Agustus 2022.

Dijelaskan, guna mewujudkan hal tersebut, secara bersama-sama perlu mengoptimalisasi berbagai tren dan peluang penting yang muncul untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah adopsi Teknologi Informasi dan Digital.

Hal ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi Ekonomi Digital yang luar biasa. Indonesia diakui sebagai “negara dengan posisi yang baik untuk menjadi the next digital-hub di Asia Tenggara.”

Valuasi ekonomi digital Indonesia jika dilihat berdasarkan Gross Merchandise Value diperkirakan sekitar 70 miliar dolar AS di tahun 2021 dan akan menjadi 146 miliar dolar AS pada tahun 2024. Dengan percepatan transformasi digital, valuasi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2030 bahkan bisa mencapai 330 miliar dollar AS.

Potensi pertumbuhan ekonomi digital ini tidak terbatas di area perkotaan saja. Ada potensi pergeseran pertumbuhan ekonomi digital dari kota metropolitan ke daerah non-metropolitan. Ekonomi digital di daerah non-metropolitan diperkirakan akan tumbuh lima kali lipat pada tahun 2025 dan semakin memperbesar ekonomi digital Indonesia.

BAKTI sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah mengupayakan banyak hal untuk mengoptimalisasi peluang tersebut, khususnya di daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T). BAKTI telah mengerjakan berbagai proyek infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang di darat seperti Base.

Transceiver Station (BTS) dan Akses Internet, serat optik Palapa Ring yang melintasi laut, maupun layanan satelit yang berada di luar angkasa.

Saat ini BAKTI telah menyediakan infrastruktur BTS di 1.682 lokasi dan melakukan upgrade layanan ke 4G. BAKTI juga sedang menuntaskan kebutuhan sinyal 4G di 9.113 desa/kelurahan melalui penyediaan BTS 4G di 7.904 lokasi.