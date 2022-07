Penjelasan Wings Air Hentikan Layanan Penerbangan Sementara Rute Kupang – Ruteng PP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Asti Dhema

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group memberikan informasi terkini, bahwa mulai 29 Juli 2022 hingga pemberitahuan lebih lanjut (until further notice/ UFN) menghentikan sementara untuk layanan dan operasional penumpang berjadwal domestik (regular flight) rute Kupang melalui Bandar Udara El tari (KOE) menuju Bandar Udara Frans Sales Lega di Ruteng, Kabupaten Manggarai (RTG) pergi pulang (PP).

Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan keputusan penghentian penerbangan sementara dalam wilayah Nusa Tenggara Timur (intra-NTT)ini merupakan bagian langkah Wings Air dalam upaya penataan ulang dan kinerja rute berjadwal Kupang – Ruteng – Kupang.

"Wings Air rute Kupang – Ruteng PP selama ini dioperasikan dengan frekuensi terbang satu kali

setiap hari atau tujuh kali dalam seminggu,"jelas Danang pada Selasa,(26/7/2022).

Lanjut Danang,Wings Air senantiasa melakukan evaluasi menurut perkembangan situasi dengan tujuan operasional penerbangan dijalankan secara tepat.

Wings Air berharap, pada waktu mendatang dapat kembali membuka layanan penerbangan

berjadwal sehingga akan berkontribusi terhadap pergerakan perekonomian serta mobilitas orang

serta logistik di wilayah keberangkatan dari Kupang dan Kabupaten Manggarai.

Wings Air menyampaikan permohonan maaf kepada calon penumpang,masyarakat, pebisnis dan

wisatawan serta pihak lain atas ketidaknyamanan yang timbul.

Wings Air juga mengucapkan terima kasih atas pilihan terbang, kepercayaan, masukan (saran) guna

mendukung peningkatan kualitas layanan penerbangan Wings Air.(cr16)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS