Gelar Rakor Bersama Pemda TTU Tim Program BISA Pastikan Pendampingan Masif Tekan Angka Stunting 

PROGRAM BISA - Bupati TTU, Senior Unit Manajer Kesehatan, Kedutaan Besar Australia, Prudence Borthwick, Chief Of Party (Pimpinan) BISA, Prima Setiawan berbincang pasca kegiatan rapat koordinasi, Senin, 25 Juli 2022.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Tim Program BISA (Better Investment for Stunting Allegation) dalam hal ini Save the Children bekerja sama dengan Nutrition International dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menggelar rapat koordinasi Program BISA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara TTU tahun 2022.

Kegiatan yang berlangsung pada, Senin, 25 Juli 2022 di Aula Lantai II Kantor Bupati Timor Tengah Utara ini dihadiri langsung oleh Senior Unit Manajer Kesehatan, Kedutaan Besar Australia, Prudence Borthwick, Chief Of Party (Pimpinan) BISA, Prima Setiawan, Bupati TTU, Drs. Juandi David, Kepala Bapelitbangda TTU, Salvatore Lake beserta jajaran, Kadis Kesehatan TTU, Robert Tjeunfin beserta jajaran.

Bupati TTU, Drs. Juandi David mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan pada kesempatan itu merupakan kunjungan kerja Senior Unit Manajer Kesehatan, Kedutaan Besar Australia, Prudence Borthwick, Chief Of Party (Pimpinan) BISA, Prima Setiawan beserta jajaran dalam rangka melihat secara dekat Program BISA yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu dalam upaya menekan angka stunting.

Menurutnya, ada kemajuan dari proses realisasi Program BISA yang digagas oleh Nutrition International dan Save the Children ini dalam menurunkan angka stunting.

Ia menjelaskan, angka stunting pada tahun 2019 sekitar 40-an persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 25 persen.

"Ini suatu hal yang luar biasa dengan adanya terobosan dari pemerintah maupun dari pihak-pihak LSM sehingga angka ini menurun," ungkapnya.

Juandi berharap, dalam proses pengukuran pada Bulan Agustus 2022 mendatang, angka stunting bisa mengalami penurunan.

Program BISA yang digagas Save the Children dan Nutrition International didukung oleh donatur Berkebangsaan Australia.

Kehadiran Program BISA di Kabupaten TTU, kata Juandi, sangat membantu Pemerintah untuk menekan angka stunting.