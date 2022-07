Daftar Lima Kapal Phisini yang Bisa Disewa di Labuan Bajo, Privat maupun Rombongan

POS KUPANG.COM -- Di Labuan Bajo saat ini terdapat tidak sedikit kapal phisi yang bisa disewa oleh para wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Taman Nasional Komodo

Berbagai tawaran pun diberikan kepada para pengunjung dengan berbagai fasilitas yang bisa memanjakan para wisatan

berikut limal kapal Phinisi yang bisa disewa

1. Kapal Phinisi “Maipa Deapati”

KAPAL PHINISI -- Kapal Phinisi Maipa Deapati bisa disewa oleh wisatawan di Labuan Bajo (IZZ Traverl)

Fasilitas

AC

Kamar mandi suite

Snorkeling

Hot shower

Snack all day

BBQ Set up

Kabin

Cabin 1 (Lower Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 2 (Lower Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 3 (Lower Deck): 1 double bed

Cabin 4 (Lower Deck): 1 double bed

Cabin 5 (Upper Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 6 (Upper Deck); 1 double bed + 1 single bed

BOAT SPECIFICATIONS

Name of vessel : KLM Maipa Deapati

Flag : Indonesia

Type : Phinisi Buginese Schooner

Year Built 2017

Made of : Iron wood

Built in : Tanah Beru

Length : 32,5 m

Breadth : 5,9 m

Depth : 2,3 m

Gross Tonnage : 73

Speed : +/- 7 knots

Water capacity : +/- 9.000 liters

Fuel capacity : +/- 4.000 liters

Number of cabins : 6

Number of bathrooms : 7

Max guests : 16 persons

Paket 2D1N 1 – 5 Person IDR 46.500.000

6 - 10 Person IDR 51.500.000

11- 16 Person IDR 57.500.000

Paket 3DIn 1 – 5 Person IDR 67.500.000

6 - 10 Person IDR 73.000.000

11 -- 16 Peson IDR 80.500.000

Pkaet 4D3N 1-5 -- Persoin IDR 83.000.000

6 - 10 IDR 89.000.000

11- 16 IDR 97.500.000

Paket 1--5 Person IDR 97.500.000

6 -10 IDR 109.500.000

11 - 16 IDR 121.500.000