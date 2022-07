16 Toko Souvenir di Labuan Bajo, dari Tenun hingga Oleh-oleh Khas NTT

POS-KUPANG.COM - Biasanya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, termasuk ke Labuan Bajo, Manggarao Barat, NTT, kerap mencari oleh-oleh setempat atau Toko Souvenir.

Untuk itulah berikut ini POS-KUPANG.COM memberikan sejumlah referensi Toko Souvenir di Labuan Bajo, Mangarai Barat NTT.

1. Exotic Komodo Souvenir Shop

Telp: 0812-3912-8108

Buka ⋅ Tutup pukul 21.00

"Tempat souvenir yang lengkap..."



2. Asri Souvenir Shop

Komplek pasar lama kampung air, Jl. Soekarno Hatta, Telp 0821-3215-5572

Buka ⋅ Tutup pukul 21.00

3. UMKM Labuan Bajo

Jl. Soekarno Hatta No.20 · 0821-4558-8574

Tutup ⋅ Buka Min pukul 09.00



4. BD Trip Collection, ole-oleh khas Labuan Bajo

Samping hotel matahari, Jl. Soekarno Hatta · 0853-6009-4471

Buka ⋅ Tutup pukul 21.00

5. Komodo Giftshop

Jl. Raymundus Rambu Jl. Batu Cermin No.17 · 0812-3684-9269

Buka ⋅ Tutup pukul 22.00

"lebih murah bli souvenir disini drpd di Kado Bajo"

6. Magnolia Boutique Komodo

Jl. soekarno hatta, shopping mall MARINA KOMODO 2nd Floor #B9 · 0812-3912-7007

Buka ⋅ Tutup pukul 21.00

"... finding that something a souvenir of the place you will never forget."



7. Kado Bajo

Jl. Yohanes Sehadun · 0821-4697-0988

Buka ⋅ Tutup pukul 22.00

"Tempat souvenir mahal"

8. Oleh-oleh Labuan Bajo

Jl. Komodo No.1 · 0878-8785-5915

Belanja di toko

9. Toko Souvenir " ForLaViViaN Centra Tenun Ikat "

Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. · 0813-3804-8043

Buka ⋅ Tutup pukul 22.00

Belanja di toko·Ambil di toko·Pesan antar

10. Chomabee Cewo Kaos

Labuan bajo · 0822-1515-1197

"Banyak pilihan dan lebih murah dari toko souvenir lainnya"

Belanja di toko·Ambil di toko·Pesan antar



11. Oleh-oleh khas Labuan Bajo

Kampung Lancang Kelurahan Wa Kelambu Labuan Bajo Labuan Bajo · 0812-3750-7438

Buka ⋅ Tutup pukul 22.09

12. Ora Art Shop

Jl. Mutiara No.17

Belanja di toko



13. Exotic gallery bajo

Jl. Bandara Labuan Bajo

"Pusat oleh oleh kerajinan tangan di labuan bajo"



14. MODOKU

Jl. Raya Waemata · 0813-3989-9003

Buka ⋅ Tutup pukul 22.00

Penawaran: Pembuatan Letter Akrilik Area Labuanbajo

Belanja di toko·Ambil di tepi jalan·Pesan antar



15. Rumah Tenun Baku Peduli

Jl. Trans Flores KM 10 Watu Langkas Nggorang, Komodo · 0812-3751-0344

Tutup ⋅ Buka Sen pukul 08.30

"Tempatnya bagus, kopi nya enak, souvenir nya bagus& terjangkau"



16. Exotic Komodo Hotel

Jalan Yohanes Sehadeun · 0813-3767-7267

"Tempat nginep dan beli souvenir ntt"

