Rekrutmen TNI AL Bintara dan Tantama Mulai 11 Juli-11 Agustus 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pendaftaran rekrutmen TNI AL telah dibuka mulai 11 Juli hingga 11 Agustus 2022.

Rekrutmen TNI AL ini merupakan gelombang II TA 2022, Panda Kupang dan Jajaran Lantamal VII, dimana pendaftaran melalui online dan akan dibuka selama satu bulan.

Pendaftaran online TNI AL ini melalui website al.rekrutmen.tni.mil.id, kemudian validasi pendaftaran dilakukan di tempat-tempat pendaftaran yang dipilih.

Danlantama VII, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Dr. Heribertus Yudho Warsono menyebut jumlah pendaftar calon bintara (caba) dan calon tantama (cata) melalui Panitia Daerah (Panda) Kupang TNI AL gelombang II tahun 2022 secara online mencapai 2.316 orang.

Sementara jumlah total validasi keseluruhan sampai dengan 19 Juli 2022 sebanyak 334 orang. Sementara untuk validasi atau daftar ulang di 19 Juli ini saja yaitu 112 pendaftar.

Untuk diketahui selain Panda Kupang terdapat juga Sub Panda Mataram, Sub Panda Maumere, maupun Sub Panda Pulau Rote dan yang mendaftarkan diri yaitu baik pria dan wanita.

Untuk pendaftaran online di Panda Kupang sendiri untuk caba sebesar 1.051 pendaftar sedangkan cata 627 pendaftar. Pendaftar Sub Panda Mataram untuk caba sebanyak 213 pendaftar dan cata 74 pendaftar.

Untuk di Sub Panda Maumere jumlah caba mencapai 190 orang dan cata 89 pendaftar.

Selain itu, Sub Panda Pulau Rote dengan pendaftar caba 45 pendaftar dan cata 28 pendaftar.

Secara keseluruhan jumlah pendaftar online hingga 19 Juli 2022 sejumlah 2.316 pendaftar dengan caba pria 1.267 orang, caba wanita 232 orang, lalu cata 817 orang.

Sementara total keseluruhan validasi hingga 19 Juli ini antara lain 229 orang di Panda Kupang, 22 orang di Sub Panda Mataram, 74 orang di Sub Panda Maumere dan juga 9 orang pendaftar di Sub Panda Pulau Rote.

Ia menyebut total rekapitulasi adalah 334 orang yang di antaranya adalah caba pria 179 orang, caba wanita 39 orang, lalu cata 11 orang. (*)

