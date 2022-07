Mengerikan, 3000 Rudal Sudah Ditembakan ke Ukraina Termasuk Bom Cluster

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS.

HANCUR -- Ukraina menyebut sekitar 3000 rudal dan bom sudah menghantam negara itu sejak invasi Rusia 24 Februari 2022 lalu. Nampak Kendaraan yang hancur terlihat di dekat sebuah monumen di lokasi serangan militer Rusia, saat serangan Rusia di Ukraina berlanjut, di Vinnytsia, Ukraina, 14 Juli 2022.