Ini Harga Terbaru Tiga Jenis BBM Resmi Naik di SPBU Oebobo Kota Kupang. Simak Harganya

Harga 3 Jenis BBM Resmi Naik di SPBU Oebobo Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Harga Bahan Bakar Minyak BBM resmi naik di SPBU 02 Oebobo Kota Kupang pada Minggu,(10/7/2022).

Adapun jenis BBM yang harganya resmi naik yakni Pertamax Turbo,Pertamina Dex dan Dexlite.

Saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Minggu,(10/7/2022), Pengawas SPBU 02 Oebobo,Ola Making menyampaikan bahwa tepat pukul 00.00 harga BBM naik sudah berlaku dan animo masyarakat masih biasa-biasa saja.

Pada 3 Maret 2022,harga Pertamax Turbo sebesar Rp 14.500 per liter.Namun mulai hari ini menjadi Rp 16.200 per liter.Kemudian,Pertamina Dex sebelumnya Rp 13.700 per liter,naik menjadi Rp 16.500 per liter dan harga Dexlite naik sebesar Rp 15.000 per liter yang sebelumnya hanya Rp 12.950 per liternya.Harga bervariasi di setiap provinsi.

Dihitung per Minggu,10 Juli 2022,harga BBM tersebut resmi naik dan berlaku di 34 Provinsi di Indonesia,salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut daftar harga terbaru BBM jenis Pertamax dikeluarkan Pertamina,yakni Pertamax Turbo Rp 16.200,Dexlite Rp 15.000,Pertamina Dex Rp 16.000 dan solar Rp 14.900 yang berlaku di NTT.

"Bantuan Sosial Tunai (BST) harga subsidi Rp 5.150 per liter,"ungkap Ola.

Ola mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam pemakaian dan operasional sebaiknya dijalankan untuk hal-hal yang penting saja.(cr16)