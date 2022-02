Studi Gratis di Singapura Bagi Pelajar Berpestasi, Cara Daftar, Syarat dan Cakupan Beasiswa 

POS-KUPANG.COM - Banyak orang yang ingin mendapat pendidikan di luar negeri termasuk di Singapura.

Namun kuliah di luar negeri tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar.

Kali ini ada kabar gembira Bagi yang ingin kuliah S1 tahun 2022 di Singapura dan mendapat beasiswa

Empat perguruan tinggi terbaik Singapura, yakni National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU) dan Singapore University of Technology and Design (SUTD) membuka pendaftaran beasiswa S1 tahun 2022 melalui jalur beasiswa Dr. Goh Keng Swee (GKS).

GKS merupakan beasiswa sektor swasta yang dikelola oleh Association of Banks in Singapore (ABS). Setiap tahun, beasiswa ini memberi kesempatan studi gratis bagi pelajar berprestasi dari 15 negara Asia Pasifik untuk melanjutkan program S1 di empat kampus tersebut.

Ada sejumlah alasan mengapa Singapura bisa menjadi salah satu negara pilihan untuk melanjutkan studi.

Selain lokasinya yang tak jauh dari Indonesia, yakni hanya butuh perjalanan sekitar 1,5 jam menggunakan pesawat, Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi terbaik.

Cakupan beasiswa

Beasiswa diberikan maksimal 4 tahun studi sarjana yang mencakup:

1. Biaya kuliah dan biaya wajib lainnya.