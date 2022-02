Pertamina Naikkan Harga BBM Mulai Hari Ini 12 Februari 2022, Ini Rincian Harga Di Setiap Daerah 

POS-KUPANG.COM - Bagi pemilik kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, jangan kaget bila mulai hari ini saat mengisi BBM di SPBU ada kenaikan harga.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM umum atau non subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan tersebut berlaku di seluruh Indonesia per 12 Februari 2022.

BBM merupakan komponen penting untuk menyalakan mesin kendaraan, baik roda dua, empat, atau lebih. Untuk mengisi bahan bakar, tentunya bisa lewat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pada Februrari 2022, beberapa produsen BBM sepeti Pertamina dan Shell melakukan penyesuaian harga.

Dilansir dari halaman resmi Pertamina pada Sabtu 12 Februari 2022, penyesuaian harga BBM non subdisi itu dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Kenaikan harga beragam di masing-masing wilayah atau provinsi berkisar Rp 1.500-Rp2.650 per liter. Seperti pada wilayah DKI Jakarta, untuk Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 13.500 per liter.

Lalu pada Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 12.150 per liter, serta Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 11.150 per liter menjadi Rp 13.200 per liter.

Berikut rincian harga terbaru Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex di berbagai wilayah di Indonesia:

Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertamax Turbo Rp 13.750 per liter berlaku di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.