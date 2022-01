Januari Ini Sudah 3.387 Penumpang Lalui Bandara El Tari Kupang

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Bandara El Tari Kupang mencatat pergerakan jumlah penumpang di awal tahun 2022 ini sebanyak 3.387 penumpang. Jumlah ini membaik atau naik bila dibandingkan dengan jumlah penumpang di Januari 2021 yang tercatat sebanyak 2.320 penumpang.

General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara El Tari Kupang, I Nyoman Noer Rohim, menyampaikan ini Selasa, 25 Januari 2022.

Untuk rata-rata per hari jumlah penumpang di tahun 2020 adalah sebesar 4.771 orang per hari. Sementara pada 2021 terdapat 2.320 penumpang rata-rata per hari. Demikian maka ada penurunan 84,67 persen.

Pada 2021 jumlah penumpang rata-rata per hari 2.320. Demikian maka jumlah penumpang pada Januari 2022 terhadap Januari 2021 lalu mengalami kenaikan 31,53 persen.

Sementara pada Januari 2022 ini rata-rata per hari ada sebanyak 3.387 penumpang dan bila dibandingkan pada Januari 2020 terjadi penurunan atau -26,45 persen.

"Pada Januari 2022 ini memang ada kenaikan baik penumpang dan pergerakan pesawat," sebutnya.

Ia menyampaikan jumlah penumpang pesawat pada tahun 2020 sebanyak 1.032.028 orang baik yang datang dan berangkat. Pada 2021 jumlah penumpang sebesar Rp. 1.019.323 orang. Demikian maka ada penurunan jumlah penumpang -1,25 persen.

Ia menyebut awal tahun 2021 terdapat aturan yang ketat untuk penerbangan terkait Covid-19 dan pada 2022 ini adanya kelonggaran kebijakan yang dapat berpengaruh pada meningkatkannya jumlah penumpang pesawat.

Menurut dia, aturan penerbangan untuk keluar masuk Jawa Bali bagi penumpang yang telah vaksin dua kali cukup menggunakan rapid antigen. Ada perubahan aturan atau kebijakan tersebut mempengaruhi jumlah penumpang termasuk dengan intra NTT.

