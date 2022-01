Momen Prajurit TNI dan Atlet Voli Aprilio Manganang Lamar Tunangannya, Inilah Sosok Sang Kekasih

POS-KUPANG.COM - Aprilio Manganang baru saja melamar sang kekasih, Clara pada Sabtu, 22 Januari 2022 kemarin, banjir ucapan selamat dari khalayak ramai.

Kabar bahagia datang dari Aprilio Manganang.

Pasalnya, prajurit TNI sekaligus atlet voli itu baru saja bertunangan dengan sang kekasih, Clara.

Baca juga: 2 Jenderal Ini Berpeluang Jadi Pangkostrad, Tapi Andika Perkasa Bilang Begini: Yang Dibutuhkan Satu

Momen tunangan itu dibagikan langsung oleh Aprilio Manganang di akun Instagram pribadinya.

Aprilio dengan calonnya tampil serasi dalam balutan baju batik di acara itu.

Tak lupa pria 29 tahun itu bersyukur karena dirinya tak lama lagi akan melenggang ke jenjang pernikahan.

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Panglima TNI, Kini Andika Perkasa Dilirik Golkar, Benarkah Maju ke Pilpres 2024?

Aprilio Manganang tunangan dengan sang kekasih, Clara. (Instagram Aprilio Manganang)

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan," tulis Aprilio Manganang dikutip TribunStyle,com, Minggu, 23 Januari 2022.

Tak hanya itu dia juga menyematkan ungkapan cinta karena telah mendapatkan pasangan yang mau menerima kekurangan dan ketidaksempurnaannya.

"Dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidaksempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Geram, Andika Minta 3 Oknum TNI Dipecat, Ini Kasusnya

Thanks and love you so much sayang," imbuh Aprilio Manganang.