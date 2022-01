Rafi Minta Laporkan  Kalau Ada Produk MS Glow Palsu atau Jual Murah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tim Legal MS Glow, Rafi meminta kepada para agen, distributor maupun member melaporkan apabila menemukan produk MS Glow palsu dan yang dijual dengan harga tidak sesuai atau murah.

Rafi menyampaikan hal ini saat melakukan pertemuan bersama agen, distributor dan member SM Glow Kupang di Sotis Hotel, Jalan Timor Raya Kota Kupang, Sabtu 8 Januari 2022.

Hadir pada acara ini pimpinan MS Glow Kupang Nanda Pradhita bersama jajaran, serta member. Acara itu bertemakan Dream It, Wish It dan Do It.

Menurut Rafi, apabila ditemukan ada produk yang dijual tidak sesuai harga dan juga produk palsu, maka harus dilaporkan.

"Kalau ada yang jual murah atau tidak sesuai, maka dilaporkan. Kita akan layangkan somasi kepada yang bersangkutan," kata Rafi.

Dijelaskan, apabila somasi yang diberikan dan tidak diindahkan, maka akan dibentuk tim untuk melakukan sidak.

"Kita akab datang sidak di tempat usaha yang bersangkutan," katanya.

Sedangkan kronologi pelaporan bisa diisi pada form, apakah jual murah atau lainnya. "Pelaporan disertai bukti foto sehingga bisa ditindaklanjuti," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rafi juga menyampaikan soal prosedur pelaporan terhadap Legal MS Glow.

"Sebelumnya pelaporan dilakukan melalui form laporan manual, tapi sekarang secara online, melalui website," kata Rafi.

Dikatakan, ada juga pengisian barcode sehingga kejelasan detail produk bisa diketahui, selain memastikan keamanan produk yang tertulis di dalam barcode serta memastikan posisi distributor barang terhadap konsumen