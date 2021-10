Tak Disangka Kado Ultah Bos MS Glow, Shandy Tembus Rp 4,7 M, Koleksi Syahrini pun Terlewati 

POS-KUPANG.COM - Salah satu penyanyi di Tanah Air yang dikenal tajir melintir, ada Syahrini atau wanita yang lebih sering disapa dengan sebutan Incess. Acap kali istri Reino Barack membeli produk hermes yang harganya menyentuh angka miliaran rupiah.

Namun baru-baru ini dunia maya sedang dihebohkan dengan penampakan tas hermes milik Shandy Purnamasari yang harganya lagi ramai disorot oleh warganet sebab menandingi harga tas-tas hermes koleksi Syahrini.

Bos MS Glow tersebut rupanya berulang tahun pada Minggu 10 Oktober 2021 dan mendapatkan kado tas hermes Rp 4,734 miliar dari suaminya, Gilang Widya Pramana atau yang kerap disebut sebagai Crazy Rich Malang.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari akun instagram @hermes_selebritii, Minggu (10/10/2021), terunggah satu video pendek yang bersumber dari instagram stories @shandypurnamasari.

Istri Gilang tampak girang kala unboxing hadiah ulang tahun dari sang suami tercinta.

Tak tanggung-tanggung, Shandy menerima tas hermes kelly "kellwood" seharga Rp 4.734.250.000 miliar.

"#shandypurnamasari get a prize #hermes kelly “kellywood” 22cm fauve barenia leather and bog oak with palladium hardware - limited edition

Rp 4.734.250.000 / $326,500.00 ($1 : 14.500)

Source www.mightychic.com, " tulis admin @hermes_selebritii, dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (10/10/2021).

Sontak tas hermes pemberian dari Gilang ini jadi sorotan warganet imbas harganya yang selangit.

Angka yang amat besar untuk sebuah tas hermes. Nominalnya sebanding dengan rumah mewah.

Bahkan, para netizen menyebut Shandy Purnamasari sebagai pemilik tas hermes termahal di Indonesia untuk sekarang ini.